LE MATTANE DI TRUMP STANNO SPINGENDO OTTAWA SEMPRE PIÙ VICINO AL VECCHIO CONTINENTE – L’EURODEPUTATO TEDESCO JOACHIM STREIT CONTINUA LA BATTAGLIA PER RIFORMARE L’ARTICOLO 49 DEL TRATTATO IN MODO DA CONSENTIRNE L’ADESIONE



Dal 15 al 17 giugno i leader del G7 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Giappone) si riuniranno nella piccola cittadina canadese di Kananaskis. Negli ultimi mesi le uscite fantapolitiche del presidente Donald Trump hanno scombussolato l’idea stessa di Occidente, evocando una prossima conquista americana della Groenlandia o la trasformazione del Canada nel 51° stato degli Usa

Sottotraccia è sempre vivo però anche un altro sogno, sicuramente strampalato ma non più dei precedenti: quello di un Canada parte dell’Unione europea. Lo desiderano quasi la metà dei canadesi (sondaggio del marzo scorso), e ne sarebbero probabilmente felici molti europei, almeno quei privilegiati francesi ma anche italiani che stanno scegliendo il Canada al posto degli Usa come la meta più ambita per gli studi all’estero dei propri figli.

Appena eletto, il premier canadese Mark Carney ha rotto la tradizione e ha riservato all’Europa (invece che al vicino americano) la prima visita fuori dai confini, ricordando che «il Canada è il più europeo dei Paesi non europei», mentre l’eurodeputato tedesco Joachim Streit continua la battaglia per riformare l’articolo 49 del Trattato in modo da consentire l’adesione di Ottawa. E pazienza se il piatto tipico di Montréal (patate fritte, formaggio e sugo di carne) si chiama Poutine, pronunciato Putìn.

(da agenzie)

