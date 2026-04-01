IL SENATORE RENZIANO ENRICO BORGHI: “CI SAREBBE DA INTERROGARSI SE SI TRATTI DI SEMPLICE SCIATTERIA O DI VOLONTÀ. VI SIETE SCAVATI IL BUCO CON LE VOSTRE MANI E CI SIETE FINITI DENTRO. IL PROBLEMA È CHE CI È FINITO IL PAESE”



“Eurostat ha confermato il rapporto deficit pil dell’Italia al 3,1%. Questo congela qualsiasi tipo di iniziativa, di spazio di manovra e di capacità di intervento.

Ci sarebbe da interrogarsi se si tratti di semplice sciatteria o di volontà, perché in termini assoluti lo 0,1% di scostamento vale 679 milioni di euro, esattamente il costo dei cpr in Albania. Vi siete scavati il buco con le vostre mani e ci siete finit

dentro. Il problema è che ci è finito il Paese”. Lo dice il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, vicepresidente del partito, intervenendo in Aula sul decreto carburanti.

“Mi chiedo cosa accadrà adesso con il programma Safe, visto che non sarà possibile accedere a quei fondi, come in quest’aula avevano annunciato i ministri Giorgetti e Crosetto. Dove è finita la politica economica di questo Paese? – aggiunge – E’ necessario riaggiornare la nostra agenda di lavoro e di discussione perché siamo di fronte a errori clamorosi di questo governo, costretto a fare i conti con un suo autogol”.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 23rd, 2026 at 21:06 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.