PIU’ SALE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AL VOTO PIU’ SCHLEIN SCENDE E SILVIA SALE, MENTRE CONTE RESTA FERMO ALLA STESSA PERCENTUALE



Se si svolgessero le primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e Silvia Salis, la sindaca di Genova individuata da alcuni come possibile federatrice di un’alleanza che tenga dentro anche la quota centrista della sinistra.

§È quanto emerge dal sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTG24, che assegna a Schlein il 41% delle preferenze tra gli elettori del campo largo che sicuramente voteranno e il 36% tra quelli che probabilmente lo faranno.

Il sondaggio offre anche una panoramica generale della fiducia nei leader politici. Giorgia Meloni è in calo, al 33%

Chi vince le primarie nel campo largo

Il quesito, rivolto specificamente agli elettori del campo largo sicuri di andare a votare, restituisce un risultato molto netto: Elly Schlein stacca tutti e conquista il 41% delle preferenze. La competizione per il secondo posto è più serrata. Giuseppe Conte si ferma al 26%, superando di un solo punto Silvia Salis, che sorprende con un solido 25%.

Finora infatti la sindaca ha escluso l’ipotesi primarie, che a suo giudizio sarebbero divisorie, limitandosi a dire che se le chiedessero di scendere in campo come “un anti-Meloni” lo “prenderebbe in considerazione”.

Tra coloro meno sicuri di andare a votare, la leader del Pd resta in testa con il 36%. Sale Salis cresce al 29% contro il 26% di Conte.

Più in fondo: Ernesto Maria Ruffini del gruppo civico Più Uno, tra il 3% e il 4%; un possibile candidato scelto tra le fila di Alleanza Verdi-Sinistra, tra il 5% e il 3%, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all’1%.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 23rd, 2026 at 21:04 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.