FREQUENTARE L’ESTABLISHMENT PER TOGLIERSI DI DOSSO LO STIGMA DELL’IMPRESENTABILE

‘E’ il nuovo candidato dei ricchi”: polemiche in Francia per la vita da jet-set di Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen potenziale candidato del Rassemblement National (RN) all’Eliseo nel 2027.

In un articolo pubblicato oggi, Le Parisien sottolinea come la coppia da lui formata insieme alla giovane compagna, la principessa italiana Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, venga sfruttata dagli avversari politici “per affibbiarli l’etichetta di ‘nuovo candidato’ dei ricchi”.

”Bardella non è mai stato dalla parte degli operai, preferisce sorseggiare champagne a Monaco con la sua principessa. Vuole innalzare l’età pensionistica e difende i grandi imprenditori”, attacca il segretario del Partito comunista (Pcf), Fabien Roussel, in riferimento alla presenza della coppia in tribuna domenica al Grand Premio di Monte-Carlo.

Su X, la segretaria ecologista, Marine Tondelier, scrive che la vita privata di Bardella “riguarda solo lui. Ma mostrarsi pubblicamente in un paradiso dell’evasione fiscale e dei motori rappresenta un messaggio politico che non può ignorare”.

Secondo uno stratega del partito neogollista Les Républicains (LR) citato dal giornale, l’uscita di Bardella a Monaco ”è un errore di comunicazione. La dice lunga sulla sua leggerezza. Cede alla tentazione del jet-set in pieno caso Lyhanna (il caso della bambina uccisa da un pedofilo che ha sconvolto la Francia, ndr.).

E’ sconcertante per un ragazzo che solitamente controlla ogni minimo gesto, ogni singola camicia che indossa”, aggiunge in riferimento al gusto del presidente RN per i vestiti sempre impeccabili. Dall’entourage di Bardella, denunciano ”attacchi indegni, non all’altezza”.

Jordan era seduto in ”tribuna ufficiale” e non in tribuna VIP, puntualizzano i suoi, smentendo anche la tesi secondo cui stesse bevendo champagne. Secondo un alto responsabile della Fiamma Tricolore francese, la relazione con Maria Carolina di Borbone ”non ha conseguenze politiche.

E’ neutra. I francesi se ne infischiano”. Altri, nel partito, ritengono tuttavia che se Bardella adotta a sua volta uno stile di vita ‘bling-bling’ – come si diceva ai tempi dell’ex presidente Nicolas Sarkozy – questo potrebbe ritorcersi contro di lui.

Mentre un consigliere di Marine Le Pen, citato dal giornale, si chiede come Bardella possa fare campagna elettorale ”se passa tutti i week-end tra Monaco e l’Italia”. Intanto, rivela Le Parisien, Maria Carolina di Borbone si sarebbe rivolta ad esperti in comunicazione pubblica nell’eventualità in cui dovesse diventare un giorno Première Dame di Francia sulla scia di Bernadette Chirac, Carla Bruni-Sarkozy e Brigitte Macron . Al momento, Bardella guida tutti i sondaggi in vista delle presidenziali del 2027.

(da agenzie)