PUTIN VINCE SU TUTTA LA LINEA: OTTIENE LA RIABILITAZIONE DALLA SUPERPOTENZA AMERICANA, NON PROMETTE ALCUNA CONCESSIONE E CONTINUA A BOMBARDARE L’UCRAINA… IL FALLIMENTO È CERTIFICATO DALLA CANCELLAZIONE DELL’INCONTRO TRA LE DELEGAZIONI ALLARGATE, E DALLA CONFERENZA STAMPA SENZA DOMANDE



Il presidente Trump ha accolto il suo omologo russo in Alaska con la stravaganza tipica dell’ex showman: tappeto rosso, volo militare e giro sulla limousine presidenziale.

Ma Trump è tornato a Washington con ben poco da mostrare dopo tutta quella pompa magna.

Il presidente degli Stati Uniti e il leader russo Vladimir Putin hanno concluso il loro attesissimo incontro senza annunciare alcuna svolta, lasciando incerto il percorso verso la fine della guerra in Ucraina.

Venerdì sera, Trump, che aveva corso un rischio invitando negli Stati Uniti il leader del Cremlino soggetto a sanzioni, si è ritrovato nella stessa situazione in cui si trovava giorni prima: Putin rimane riluttante a porre fine alla guerra durata tre anni e mezzo senza concessioni sul futuro dell’Ucraina

Entrambi hanno messo in gioco la loro reputazione politica per il successo del vertice, e Putin sembra aver avuto la meglio. Il presidente russo è stato trattato da pari sul suolo americano, è riuscito a evitare per ora qualsiasi potenziale sanzione americana e non ha annunciato alcuna concessione sul campo di battaglia.

Trump, che durante la campagna elettorale aveva promesso di porre fine alla guerra il primo giorno del suo mandato, non è riuscito a ottenere nemmeno un cessate il fuoco temporaneo.

Resta da vedere se le discussioni potranno gettare le basi per futuri progressi verso la fine della guerra. Trump, davanti a uno sfondo con la scritta “PURSUING PEACE” (Alla ricerca della pace), ha affermato che i due hanno compiuto “alcuni progressi

e si è detto ottimista sul proseguimento delle discussioni.

“Ora spetta al presidente Zelensky portare a termine l’accordo”, ha detto Trump a Hannity, aggiungendo che gli Stati Uniti e la Russia hanno trovato un accordo su diversi punti, ma devono ancora trovare un consenso su “uno o due aspetti piuttosto significativi”.

Trump ha chiarito che la strada da percorrere è ancora lunga. “Non c’è accordo finché non c’è accordo”, ha detto Trump ai giornalisti durante una conferenza stampa dopo il vertice.

Il presidente degli Stati Uniti, solitamente loquace, non ha risposto alle domande delle decine di giornalisti riuniti davanti a lui. Ha affermato che le delegazioni hanno compiuto progressi su questioni chiave, ma ha aggiunto: “Non siamo ancora arrivati al traguardo”.

Putin, nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro, non ha dato alcuna indicazione di essere disposto ad accettare un cessate il fuoco, ribadendo che Mosca voleva che fossero affrontate le cause profonde del conflitto, una frase che si riferisce alle richieste di Mosca di smilitarizzare Kiev e bloccare le sue speranze di adesione alla NATO.

Il leader russo, tuttavia, ha offerto a Trump una foglia di fico politica, facendo eco all’affermazione del presidente degli Stati Uniti secondo cui la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina nel

2022 se al posto dell’ex presidente Joe Biden fosse stato in carica un repubblicano. “Posso confermarlo”, ha detto Putin.

In contrasto con le strette di mano e i sorrisi che hanno caratterizzato l’inizio del loro incontro sulla pista di rullaggio della Joint Base Elmendorf-Richardson, Putin e Trump sono rimasti impassibili per gran parte della conferenza stampa. Putin ha parlato per circa otto minuti. Trump ha poi parlato per tre minuti, prima che entrambi se ne andassero.

L’incontro ha sottolineato la difficoltà di porre fine al conflitto. Secondo l’aviazione ucraina, mentre le delegazioni erano riunite, le forze militari russe hanno lanciato nuovi attacchi contro le regioni orientali dell’Ucraina.

Ancor prima dell’inizio ufficiale dell’incontro, Putin, che è stato sanzionato dagli Stati Uniti e largamente snobbato sulla scena mondiale, ha collezionato una serie di vittorie simboliche.

Trump ha atteso a bordo dell’Air Force One per 30 minuti prima che l’aereo del presidente russo atterrasse. Il presidente degli Stati Uniti ha accolto calorosamente il suo omologo russo, applaudendolo mentre camminava sul tappeto rosso e stringendogli la mano. Dopo aver posato per le foto, entrambi sono saliti sulla limousine blindata del presidente degli Stati Uniti, nota come “The Beast”, concedendo a Putin il tempo di stare a tu per tu con Trump che alcuni consiglieri del presidente

americano avrebbero voluto evitare.

I fotografi hanno immortalato il leader russo sorridente mentre era seduto accanto a Trump nella limousine. Non è insolito che un presidente americano inviti un leader straniero a un giro intimo nel corteo presidenziale. Ma Putin ha ripetutamente ignorato le richieste di Trump di fermare la guerra in Ucraina, che ha causato più di un milione di morti e feriti da entrambe le parti.

“L’adulazione non funziona per far cambiare idea a Putin. Lui la vede come una debolezza”, ha detto Mick Mulroy, ex funzionario del Pentagono durante il primo mandato di Trump. “E quindi qualcosa da sfruttare”.

L’accoglienza riservata da Trump a Putin è stata nettamente diversa dal trattamento riservato dal presidente degli Stati Uniti a Zelensky durante una visita allo Studio Ovale nel mese di febbraio. Trump e il vicepresidente JD Vance hanno rimproverato il presidente ucraino per non aver mostrato, a loro avviso, sufficiente gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti nella guerra. Successivamente, i rapporti tra Trump e Zelensky sono migliorati.

L’apparente assenza di misure vincolanti che la parte russa debba adottare a seguito dell’incontro offre a Putin l’opportunità di continuare la sua guerra in Ucraina, dove le truppe russe stanno

§conquistando posizioni strategiche nella parte orientale del Paese.

L’obiettivo più ampio di Putin di cercare di mettere la Russia su un piano di parità con gli Stati Uniti, tuttavia, è già stato raggiunto semplicemente con la conclusione dell’incontro, in particolare in Alaska, che la Russia ha venduto agli Stati Uniti nel 1867.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Agosto 16th, 2025 at 16:35 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.