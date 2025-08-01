L’EDITORIALE DI FUOCO DEL “KYIV INDEPENDENT”: “IL SUMMIT È STATO DISGUSTOSO, VERGOGNOSO E INUTILE. TRUMP NON HA OTTENUTO CIÒ CHE VOLEVA. MA PUTIN SÌ. NON PIÙ UN PARIA INTERNAZIONALE, MA RISPETTATO, DAL LEADER DEL MONDO LIBERO”
“ZELENSKY ALLA CASA BIANCA SUBÌ UN’UMILIAZIONE PUBBLICA, MENTRE IL PRESIDENTE RUSSO È STATO COCCOLATO” – MOSCA “FESTEGGIA” CON 85 ATTACCHI CON DRONI E MISSILI SU KIEV, NELLA NOTTE
In attesa di un commento ufficiale del presidente ucraino Voloydmyr Zelensky, il ‘Kyiv Independent’ ha pubblicato un editoriale di fuoco sul vertice Trump-Putin che non lascia spazio a dubbi sul suo giudizio, bollando il summit come “disgustoso, vergognoso, alla fine inutile”.
Trump non ha ottenuto ciò che voleva. Ma Putin? Lui sì – sottolinea il quotidiano americano – Nel momento in cui è sceso dall’aereo sul suolo americano, il dittatore russo era raggiante”. “Non più un paria internazionale – scrive il Kyiv Independent del presidente russo – finalmente Putin, e rispettato, dal leader del mondo libero. Il predecessore di Trump una volta definì Putin un assassino, Trump gli ha riservato un’accoglienza da re”.
E il giornale sottolinea la disparità di trattamento con Volodymyr Zelensky, che nell’incontro del febbraio scorso nello Studio Ovale della Casa Bianca “subì un’umiliazione pubblica”, mentre quello russo ieri “è stato coccolato: entrambi gli episodi sono stati vergognosi”.
Trump – è la conclusione dell’editoriale – non riesce a capire che Putin non ha un approccio transazionale nei confronti dell’Ucraina, ma messianico. Vuole l’Ucraina per la Russia, punto. Per Putin e la sua cerchia ristretta, l’indipendenza dell’Ucraina è un incidente di percorso, e stanno provvedendo a correggerlo”.
(da agenzie)
Leave a Reply