È diventato un caso il video rubato nello Studio Ovale in cui Donald Trump si vanta di avere amici che hanno fatto soldi a palate a Wall Street dopo le sue dichiarazioni sui dazi. Nelle immagini si vede il presidente che indica alcuni suoi amici al suo fianco ed elenca quanto sono fruttate loro le fluttuazioni borsa, che avevano invece creato panico in tutto il mondo. «Lui – spiega indicando l’investitore Charles Schwab – ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo». Poi, parlando di Roger Penske, aggiunge: «Lui 900 milioni di dollari. Non è male».

Il senatore democratico Adam Schiff ha chiesto l’avvio di un’inchiesta per accertare se si configuri un caso di insider trading -lo sfruttamento di informazioni non di dominio pubblico – dietro le parole di Trump

(da agenzie)

