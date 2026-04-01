LE PRIME RICADUTE IN ITALIA: TRA LE CHIUSURE PREVISTE C’È QUELLA DEL PUNTO VENDITA DI ROMA TUSCOLANA, CON 17 LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO COINVOLTI A PARTIRE DAL 10 MAGGIO

Non è un semplice ridimensionamento, ma un cambio di pelle. H&M ha annunciato la chiusura di circa 160 punti vendita nel corso del 2026, una mossa che fotografa le difficoltà del fast fashion e, allo stesso tempo, la necessità di adattarsi a un mercato sempre più orientato all’online.

La decisione arriva dopo un avvio d’anno complicato. Nel primo trimestre, il gruppo svedese ha registrato un calo delle vendite del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, segnale di una domanda che fatica a ripartire.

Marzo ha mostrato un timido segnale positivo (+1% a cambi costanti), ma si tratta di un rimbalzo troppo contenuto per cambiare il quadro generale. Il settore resta sotto pressione, stretto tra inflazione, concorrenza e nuove abitudini di consumo.

Negli ultimi anni H&M ha investito con decisione su piattaforme digitali, logistica e integrazione tra canali fisici e online. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi dei negozi meno redditizi e puntare su una rete più snella, composta da store più grandi e strategici, affiancati da un e-commerce sempre più centrale.

È una trasformazione che coinvolge tutto il settore, dove i grandi marchi cercano di reggere l’urto dei player nativi digitali e di una clientela sempre più abituata a comprare da smartphone.

Il piano ha già ricadute concrete anche in Italia. Tra le chiusure previste c’è quella del punto vendita di Roma Tuscolana, con 17 lavoratori a tempo indeterminato coinvolti a partire dal 10 maggio. Una decisione che riaccende il tema dell’occupazione: l’azienda parla di gestione “responsabile” della transizione, ma il ridimensionamento della rete fisica inevitabilmente preoccupa i dipendenti.

(da agenzie)