VERTICI IN PREFETTURA, PIANO SICUREZZA DEL VIMINALE, CENTINAIA DI AGENTI A CASERTA PER EVITARE DISORDINI CON CHI ANDRA’ A CONTESTARE LA PRESENZA DEL PROPAGANDISTA DEL CREMLINO… ARRIVEREMO A SCHEDARE ANCHE CHI ENTRA CON REGOLARE BIGLIETTO, NEL TIMORE CHE LO PRENDANO A PERNACCHIE O A MONETINE?



Per il concerto sinfonico del 27 luglio, diretto da Valerij Gergiev, amico di Putin, alla Reggia di cCaserta, si prevedono proteste e l’arrivo di manifestanti da tutta Italia organizzati da associazioni, movimenti politici, comunità religiose.

Ed è per questo che è scattato l’allerta sicurezza già da alcuni giorni.

In Prefettura altra riunione del comitato per la sicurezza alla presenza della prefetta Lucia Volpe, del questore Andrea Grassi, dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine e dei responsabili di Reggia e Scabec per mettere in piedi il piano sicurezza che ovviamente restano segreti.

Le forze dell’ordine da giorni monitorano la situazione cercando di comprendere anche le possibili strategie delle proteste che stanno crescendo in tutta Italia.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Luglio 19th, 2025 at 20:27 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.