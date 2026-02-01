TRA GLI ELETTORI SICURI DI ANDARE AL VOTO IL DISTACCO E’ ADDIRITTURA DI 20 PUNTI PERCENTUALI: PER IL SERVO DI PUTIN SI AVVICINA IL MOMENTO DELLA RESA DEI CONTI



Il partito ungherese di opposizione Tisza consolida il proprio vantaggio sul premier Viktor Orban. Lo rileva l’istituto demoscopico Median, considerato tra i più affidabili, in un nuovo sondaggio in vista delle elezioni del 12 aprile.

Il rilevamento, condotto tra il 18 e il 23 febbraio e pubblicato dal portale hvg.hu, indica una crescita netta per la formazione guidata da Péter Magyar. Tra gli elettori decisi, Tisza vola al 55%, rispetto al 51% di gennaio, portando il distacco su Fidesz a ben 20 punti. Il partito al governo subisce al contrario una flessione di quattro punti percentuali, scivolando dal 39% al 35% in un solo mese.

Se si guarda al dato riferito all’intera popolazione, che include anche gli indecisi e chi non vota, il distacco si riduce, ma resta netto: 42% per Tisza contro il 31% per Fidesz. Tra le altre formazioni, l’unica vicina alla soglia di sbarramento del 5% è l’estrema destra Mi Hazánk (Movimento Nostra Patria), che avanza di un punto percentuale rispetto a gennaio, portandosi al 6%.

(da agenzie)