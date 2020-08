SOLO UNA CHE VIVE SU MARTE PUO’ PENSARE CHE I CINQUE DEPUTATI NON SCRIVANO PURE LORO “BONUS INPS, IO NO”…E A QUEL PUNTO CHE FACCIAMO? UN SORTEGGIO O IL SIERO DELLA VERITA’?

“Cinque parlamentari hanno fatto domanda per il bonus 600 euro per le partite Iva. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più. Intanto, visto che l’Inps non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare ”Bonus Inps io no!”. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Ora, di idee balzane ne abbiamo sentite tante, ma questa è veramente unica.

Come se per un omicidio fossero sospettate dieci persone e invitassimo tutti e dieci a esporre un cartello: “Omicidio? Io no”.

Avete mai visto uno che rischia l’ergastolo non scrivere “Io no” e andare in galera? Appunto.

O la Meloni pensa così di risolvere i tanti delitti insoluti in Italia?

Invece che impiegare le forze dell’ordine in faticose indagini basterebbe chiedere agli indagati: “lo vuoi esporre il cartello “sono innocente” e così ti eliminiamo dai sopettati?”

Che stupidi a non averci pensato.

I cinque deputati, presi sicuramente dai rimorsi, non aspettano l’ora che tutti gli innocenti dicano “Bonus Inps? Io no” per potersi distinguere e dire “Io sì” e consegnarsi felici all’ispettrice Meloni.

Quella che vorrebbe governare l’Italia, per capirci.