IL LADRO, DOPO AVER PARLATO AL MICROFONO DELL’EMITTENTE LOCALE, HA SORPRESO IL VECCHIETTO ALLE SPALLE,… IL PARACULISMO DEL CRIMINALE CHE NELL’INTERVISTA AVEVA ACCUSATO GLI EXTRACOMUNITARI DI ESSERE COLPEVOLI DI FURTI E RAPINE



Pochi minuti prima aveva rilasciato un’intervista all’emittente locale TvOggi proprio sulla sicurezza in città, l’uomo che ha rapinato ieri in pieno giorno un anziano sul Corso Vittorio Emanuele dopo piazza Portanova, sorprendendolo alle spalle ed intimandogli di consegnargli il portafogli sotto minaccia di un oggetto tagliente.

Gli agenti della polizia con la squadra mobile nel pomeriggio di ieri hanno eseguito un fermo, portando un giovane italiano in caserma per confrontare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada in cui è avvenuto l’episodio, con le testimonianze dell’anziano rapinato e in seguito anche le immagini proprio dell’emittente locale registrate qualche minuto prima.

Lo stesso si trovava infatti sul lungomare di Salerno e ha rilasciato delle dichiarazioni circa quanto sta avvenendo a Salerno nelle ultime settimane con il conseguente allarme sicurezza, poco dopo si è reso poi lui stesso autore di una rapina ai danni del malcapitato.

Il signor Roberto, 79enne, è stato vittima di un’aggressione e della rapina avvenuta ieri mattina, intorno alle 11:30, proprio nei pressi lungomare Trieste di Salerno. L’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato alle spalle dall’individuo che lo ha bloccato, minacciandolo con un oggetto non meglio identificato. Il malvivente gli ha intimato di consegnare il portafogli, minacciandolo di fargli del male se non avesse obbedito.

«Lavoro non ce n’è molto, non sono razzista – aveva detto il presunto rapinatore durante l’intervista – ma ci sono tanti extracomunitari in giro che spesso si ubriacano e succede sempre qualcosa di questo tipo». Dopo queste parole – dunque – il giovane ha compiuto la rapina ai danni del povero malcapitato che si trovava sul lungomare per una semplice passeggiata: aveva scelto Salerno, da Nocera Inferiore, per passare qualche ora tranquilla, ma così non è stato.

(da Il Mattino)

This entry was posted on giovedì, Agosto 7th, 2025 at 20:03 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.