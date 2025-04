“COME BESTIE CI TRATTAVANO E COME BESTIE CONTINUANO A TRATTARCI…” … SU 34 AZIENDE CONTROLLATE, 14 SONO RISULTATE IRREGOLARI E 3 SONO STATE SOSPESE

Faceva caldo quel giorno, era quasi estate tra Cisterna e Aprilia, la terra dove si susseguono campi di cocomeri, kiwi, zucchine. I sikh tornavano dai campi a piedi o in bicicletta, il capo avvolto dai turbanti coperti di polvere e terra, il fisico sfinito dopo una giornata di più di dieci ore di lavoro, ancora senza sapere fino a qual punto poteva arrivare la crudeltà nei loro confronti.

Quasi un anno dopo nelle stesse strade sfilano sempre i sikh, con gli stessi turbanti coperti di polvere e terra, lo stesso sfinimento negli occhi e una consapevolezza in più: quello che è accaduto a Satnam Singh a giugno di un anno fa può ripetersi in qualunque momento. «Come bestie ci trattavano e come bestie continuano a trattarci», raccontano a Mandeep Jassal, operatore della Uil di Latina. Poco o nulla è cambiato per chi sfida la sorte in quest’area dove nel 2024, sono state controllate 34 aziende: 14 sono risultate irregolari (41%) e 3

sospese (9%) ma se si considerano gli ultimi tre mesi la cifra è ancora più elevata: 29 aziende controllate, 18 irregolari, oltre il 60%, più di una su due

L’irregolarità ha provocato anche la morte del giovane indiano che si era ferito mentre lavorava senza contratto e senza permesso. Per evitare controlli, Il titolare dell’azienda, Antonello Lovato, invece di chiamare l’ambulanza, lo caricò su un furgone insieme alla sua compagna Soni che lavorava vicino a lui. In una cassetta mise anche il braccio di Satnam rimasto a terra e li scaricò casa, braccio compreso.

Satnam Singh era irregolare anche lì, abitava al piano terra di una grande casa suddivisa in più alloggi dati in affitto a diversi lavoratori.

Ora nella villetta non vive più nemmeno Soni, che ha visto il compagno perdere il braccio e che è stata trattata dal datore di lavoro come un rifiuto di cui sbarazzarsi rapidamente e di nascosto. Soni è una donna che ha perso tutto.

Non può tornare in India dove nessuno la accetta da quando si è saputo che lei e Satnam convivevano senza essere sposati. Non può vivere da sola o tornare a lavorare nei campi perché non è più in grado.

È ospite di una struttura protetta e sta lentamente rimettendo insieme i pezzi di un’esistenza distrutta. Non lavorano più i Lovato. Padre e figlio sono stati entrambi arrestati con l’accusa di reati che vanno dallo sfruttamento del lavoro all’omicidio colposo. Il processo si è aperto un mese fa, la seconda udienza si terrà a fine maggio.

«Che cosa è cambiato quasi un anno dopo? Poco o nulla – risponde Laura Hardeep Kaur, segretaria della Flai Cgil di Frosinone – I lavoratori continuano a essere sfruttati. Se hanno contratti sono contratti precari ottenuti attraverso le agenzie interinali, un modo che permette alle aziende di sostenere costi meno elevati e di assumersi meno responsabilità in caso di incidenti».

«I primi sei mesi c’erano controlli. Ora tutto sta tornando come prima. L’altro giorno un lavoratore mi ha raccontato di aver lavorato per 10 ore, con una breve pausa per mangiare. La paga? Cinque euro l’ora», racconta Mandeep Jassal.

(da agenzie)