DIRE CHE PAGA DI TASCA SUA TRE VOLTE IL PREZZO STABILITO PER GLI OSPITI DI UN VOLO DI STATO NON VUOL DIRE UNA MAZZA, VISTO CHE LUI E’ OSPITE DI SE STESSO IN QUANTO L’AEREO E’ STATO MANDATO A PORRE IN SALVO LUI, NON ALTRI



Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Il ministro era rimasto bloccato a Dubai dopo l’attacco all’Iran. Così come lo sono al momento anche tanti italiani, residenti o meri turisti colpevoli di aver scelto lo scalo aereo sbagliato.

«Ho pagato il volo, il triplo»

«Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina. Rientrerò utilizzando un volo militare ma dopo aver bonificato (un’ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo ( per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato». Ha scritto su X il ministro della Difesa.

This entry was posted on domenica, Marzo 1st, 2026 at 20:35 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.