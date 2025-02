CI RIVEDIAMO GIOVEDI’ 6 MARZO



Dopo una tirata ininterrotta di circa sei mesi e raggiunto il traguardo di 17 anni e mezzo di pubblicazione con oltre 83.000 articoli e piu’ di 3,2 milioni di lettori, ci prendiamo 15 giorni di vacanza, come avevamo programmato.

Ritorneremo a informarvi giovedi 6 Marzo

Un grazie alle centinaia di amici, comunque la pensino, che ogni giorno visitano il nostro sito, anche dall’estero, gratificandoci del loro interesse.

Essere da oltre 17 anni tra i primi blog di area in Italia, considerando che siamo notoriamente “scomodi”, è un risultato che premia la nostra coerenza e la nostra indipendenza, ma soprattutto testimonia che non siete in pochi a pensarla come noi.

Orgogliosi di rappresentare una destra diversa, popolare, sociale, europeista, antirazzista, solidale, legalitaria, attenta ai diritti civili.

Un abbraccio a tutti e a presto.

This entry was posted on martedì, Febbraio 18th, 2025 at 20:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.