STRISCIONI E BANDIERE PALESTINESI, INVASORE DI CAMPO CON MAGLIA FREE GAZA



Migliaia di persone in marcia. Con fumogeni. Bandiere della Palestina. Urlando “No al genocidio”. E “la partita non si deve giocare”. Iniziata un’ora prima del fischio d’inizio di Norvegia e Israele, a Oslo, una grande manifestazione pro Pal, con un fiume di persone in strada, la marcia verso lo stadio, blindatissimo con cordoni di polizia pronti a intervenire. Le forze dell’ordine hanno chiuso diversi ingressi, effettuando perquisizioni e riducendo il numero di spettatori ammessi.

I norvegesi si sono riuniti fuori dal Parlamento, molti indossano le maglie della nazionale palestinese. La Norvegia è stata in prima linea, la prima a chiedere alla Fifa l’esclusione di Israele dalle qualificazioni

Marciando verso lo stadio Ullevaal con bandiere palestinesi, i manifestanti si sono radunati all’esterno, promettendo di continuare fino al calcio d’inizio e oltre, mentre gli edifici vicini esponevano ai balconi striscioni pro Palestina.I fischi a Israele, l’invasore Free Gaza, gli striscioni

La partita è iniziata regolarmente. Lo stadio fischia l’inno di Israele. Fischia quando Israele è in possesso palla. Una delle due curve ha esposto un enorme striscione: “Lasciate vivere i bambini”, con una bandiera della Palestina accanto.

Un altro grandissimo striscione esposto dai tifosi norvegesi: “Mostra il cartellino rosso a Israele”

La partita è stata interrotta qualche minuto per l’invasione di campo di un uomo con la maglia “Free Gaza”.

(da agenzie)