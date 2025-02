POI SI È FATTA MEGAFONO DELLE ISTANZE TRUMPIANE, INVOCANDO (PER SÉ) L’APERTURA DI UN CANALE DI COMUNICAZIONE: “GLI USA VOGLIONO ARRIVARE ALLA PACE” – LA DUCETTA TEME CHE MACRON LE FREGHI IL RUOLO DI MEDIATORE UE, CHE NESSUNO LE HA CONFERITO



Giorgia Meloni è stata l’ultima leader europea ad arrivare ieri pomeriggio all’Eliseo, a Parigi, per il vertice informale a otto sulla trattativa che riguarda l’Ucraina. La riunione era già iniziata da un’ora. Forse è un caso, ma simbolicamente Meloni era quella che aveva meno voglia di sedersi a quel tavolo.

La premier italiana è stretta in una morsa: da un lato ha aperto un canale diretto con il presidente americano Donald Trump che nel frattempo ha scavalcato l’Unione europea nella trattativa con Vladimir Putin per l’Ucraina; dall’altro, però, non può nemmeno dissociarsi dagli alleati europei.

La foto del tavolo con la sedia vuota del governo italiano sarebbe stato uno smacco troppo pesante anche per Meloni e avrebbe certificato, di fatto, il suo totale disallineamento con gli alleati europei.

Per questo ieri la presidente del Consiglio ha deciso di partecipare – seppur controvoglia – al vertice organizzato da Macron, che prima ha telefonato a Trump. A Palazzo Chigi sono piuttosto irritati dal ruolo da “protagonista” che si sta provando a ritagliare il presidente francese e temono che voglia togliere a Meloni lo scettro di pontiere con la Casa Bianca.

Così, durante l’incontro informale, la presidente del Consiglio ha specificato che i presupposti del vertice erano sbagliati: andavano coinvolti i Paesi del Nord Europa, che condividono i confini con Mosca e sono “più esposti”, e quindi la sede più appropriata sarebbe stata quella del Consiglio Europeo.

Inoltre, Meloni non ha condiviso un “formato anti-Trump” perché gli Usa, ha sostenuto, vogliono arrivare alla pace. Insomma, si è fatta megafono delle istanze trumpiane.

Durante il vertice, Meloni ha espresso perplessità sull’invio di truppe a garanzia di Kiev, la soluzione “più complessa e meno efficace”, e chiesto agli alleati di aprire un canale di comunicazione con gli Stati Uniti.

Infine, la premier ha anche condiviso le parole del vicepresidente Vance contro l’Ue perché “non dobbiamo chiederci cosa gli americani possono fare per noi, ma cosa noi dobbiamo fare per noi stessi”

Una posizione di equilibrismo anche per contenere la concorrenza della Lega di Matteo Salvini che da mesi cavalca l’onda trumpiana. L’immagine, d’altronde, è abbastanza emblematica.

A ora di cena, appena Meloni ha lasciato l’Eliseo, interviene Matteo Salvini con una nota attribuita a “fonti della Lega”. Un comunicato stonato rispetto alla photo opportunity dell’Eliseo perché prende le difese del presidente americano: “La Lega confida che in Ue prevalga il buonsenso. Incomprensibili gli attacchi di certa sinistra contro Trump, che in poche settimane ha fatto più di Biden in anni interi. Il nemico non è Trump ma chi non vuole mettere fine ai conflitti”.

La nuova occasione per fare la gara a chi è più fedele al presidente americano sarà il Cpac, la Conferenza annuale dei Repubblicani, che si svolgerà a Washington da giovedì a sabato.

Per la delegazione dei Conservatori e Riformisti di Meloni ci sarà il debutto dell’ex premier polacco Mateusz Morawiecki, accompagnato dai vicepresidenti Carlo Fidanza e George Simion e dal segretario generale Antonio Giordano. Da Roma partirà anche una nutrita delegazione leghista che farà parte del gruppo dei Patrioti e non è escluso che tra questi possa esserci anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Quest’ultimo vorrebbe partire alla volta di Washington e ci sta provando in ogni modo ma lo farà solo se avrà la garanzia di poter avere un colloquio, anche breve, o una foto, con il presidente americano […]. Sarebbe uno smacco per Meloni che rischierebbe di aprire anche un cortocircuito nel governo.

(da il Fatto Quotidiano)

