“IL CONCERTO GRATUITO DELLA DJ TECHNO BELGA CHARLOTTE DE WITTE HA INFUSO UNA VENTATA DI ENERGIA GIOVANILE IN UNA CITTÀ ASSOPITA E DEMOGRAFICAMENTE ANZIANA” … “SALIS È AMMIRATA ANCHE PER IL MODO IN CUI HA GESTITO COMMENTI E CRITICHE SESSISTE”



È stato un mese turbolento nella politica italiana. Il fallimento del referendum sulla riforma giudiziaria ha incrinato l’aura di invincibilità della premier Giorgia Meloni, provocando le dimissioni del governo e costringendola a darsi da fare per ricostruire la propria credibilità.

Allo stesso tempo, il suo rapporto, un tempo privilegiato, con Donald Trump si è incrinato dopo che il presidente americano l’ha rimproverata pubblicamente questa settimana per aver criticato il suo attacco a Papa Leone e per non aver appoggiato la guerra israelo-americana contro l’Iran.

Mentre a Roma si consumava il dramma, una scena ben diversa prendeva forma nella città norditaliana di Genova. Oltre 20.000 persone hanno riempito la centrale Piazza Matteotti lo scorso fine settimana per assistere al concerto gratuito della pluripremiata DJ techno belga Charlotte de Witte.

Non si trattava di una semplice festa. Sul palco, insieme a De Witte, ballava Silvia Salis, sindaca di Genova, ex lanciatrice del martello olimpica, con tanto di occhiali da sole, considerata una possibile sfidante di Meloni alle prossime elezioni politiche. Il filmato dell’evento si è diffuso rapidamente online, amplificando la notorietà di Salis.

«È stata una ventata di aria fresca», ha affermato Giulia Bianchi, consulente aziendale di Genova. «È particolarmente apprezzata per aver infuso una ventata di energia giovanile in una città assopita e demograficamente anziana».

Salis, 40 anni, è stata eletta sindaca di Genova meno di un anno fa, ottenendo una vittoria fondamentale per l’opposizione nella vasta città portuale, che in precedenza era stata governata dalla destra per otto anni.

Progressista e indipendente, ha ricoperto un ruolo di rilievo nel Comitato Olimpico Italiano prima di essere invitata a candidarsi a sindaco da un’alleanza di forze di sinistra e di centro. Il suo successo l’ha immediatamente posizionata come potenziale figura unificante a livello nazionale.

Sebbene l’opposizione sia stata rinvigorita dalla sconfitta referendaria di Meloni, che molti hanno interpretato come un’ampia bocciatura del suo governo, rimane frammentata e non ha un leader chiaro in grado di sfidare credibilmente il primo ministro alle prossime elezioni, previste prima dell’ottobre 2027.

Elly Schlein , leader del Partito Democratico, il principale partito di opposizione, e Giuseppe Conte, ex primo ministro e capo del Movimento 5 Stelle, si

contenderanno la nomination alle primarie una volta che l’alleanza avrà concordato un programma. Ma nessuno dei due gode di grande popolarità tra gli elettori italiani come potenziale primo ministro.

Salis, che ha partecipato a due Olimpiadi e ha il logo dei cinque cerchi tatuato sul collo, aveva promesso di portare a termine il suo mandato da sindaco, ma in una recente intervista a Bloomberg è sembrata aperta alla possibilità di candidarsi alle elezioni. «È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga», ha detto. Pur affermando che non parteciperà ad alcuna elezione primaria, prenderebbe in considerazione la possibilità di guidare l’opposizione se le venisse chiesto. «Di fronte a una richiesta di unità, non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione. Mentirei».

La festa techno non è stata casuale. Il Comune di Genova si è fatto carico delle spese nell’ambito della strategia di Salis di utilizzare gli spazi pubblici per eventi gratuiti al fine di promuovere l’inclusione sociale e la riqualificazione urbana, soprattutto per i giovani residenti.

La festa ha avuto anche una valenza simbolica, in contrasto con il decreto “anti-rave” di Meloni, che ha represso gli assembramenti non autorizzati, una delle prime leggi emanate dal suo governo dopo l’insediamento nell’ottobre 2022.

Da quando è diventato sindaco, tra le altre priorità di Salis figurano la rivitalizzazione dell’economia di questa repubblica marittima un tempo potente, il miglioramento del trasporto pubblico e la lotta alla criminalità.

Salis ha accresciuto la sua notorietà partecipando alle proteste dello scorso autunno contro la guerra a Gaza e sostenendo i lavoratori portuali che bloccavano le spedizioni di armi destinate a Israele.

“Si è davvero esposta, in netto contrasto con Meloni, che non ha mai preso posizione in un senso o nell’altro”, ha detto Bianchi. “La trovo davvero una ventata di aria fresca e promettente.”

Davide Ghiglione, giornalista genovese, ha affermato che Salis gode di grande popolarità soprattutto perché pone i giovani al centro delle sue priorità.

“È giovane, è dinamica”, ha detto Ghiglione. “Non proviene da una famiglia di politici, ma è un’ottima comunicatrice e sa usare bene i social media.”

Salis è ammirata anche per il modo in cui ha gestito commenti e critiche sessiste, comprese quelle riguardanti il suo modo di ballare con i tacchi Manolo Blahnik, a cui ha risposto dicendo di sostenere i valori di sinistra ma di voler semplicemente vestirsi bene. Bianchi ha affermato che criticare Salis per le sue scarpe era chiaramente un segno di disperazione da parte di coloro che cercavano di oscurare la sua stella nascente. “Indossa un paio di Blahnik: è il meglio che riescono a fare? Che patetico.”

(da “The Guardian” )

This entry was posted on lunedì, Aprile 20th, 2026 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.