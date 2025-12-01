I POLIZIOTTI HANNO FINTO UNA PERQUISIZIONE NELLA ROULOTTE DI HAZDOVIC: HANNO PORTATO VIA 5MILA EURO IN CONTANTI E SEI OROLOGI DI LUSSO …I QUATTRO SONO STATI STATI ARRESTATI CON L’ACCUSA DI RAPINA AGGRAVATA



“Si devono mettere solo i turni quando c’è Danilo che può andare. Così mi ha detto lui”. A parlare è Tomica Branilovic, basista croato, 43 anni. È una delle frasi che inchiodano l’organizzazione. Dall’altra parte c’è Said Essari, 28 anni, narcotrafficante marocchino e campione di kickboxing, che liquida tutto con un giudizio secco: «Questi fanno schifo».

Essari ostenta il suo potere in strada dicendo di essere «amico di quelli della mobile». Un rapporto che appare più che vantato: è così vicino agli agenti finiti sotto inchiesta da potersi scattare un selfie negli uffici del commissariato San Lorenzo, indossando il fratino della polizia.

Ora Essari è stato arrestato per rapina pluriaggravata in concorso insieme a Branilovic e a due poliziotti del commissariato Salario Parioli: Danilo Barberi, 51 anni, e Dario Scascitelli, 42. Secondo l’accusa, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, i quattro avrebbero organizzato e messo a segno una rapina ai danni di Celentano Hazdovic, residente nel campo rom di via dei Gordiani, a Centocelle.

Il 18 dicembre 2024, dopo una soffiata – fornita da Branilovic a Essari, confidente di Barberi — i due agenti entrano nel modulo abitativo della famiglia Hazdovic con la placca al collo, ma qualificandosi come «i carabinieri dei Parioli». Fingono una perquisizione per armi o droga e portano via 5mila euro in contanti e sei orologi di lusso: cinque Rolex (Daytona, Submariner, Explorer e Datejust) e un Cartier.

Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, insieme alla squadra mobile, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due poliziotti e i loro complici. Barberi e Scascitelli erano già agli arresti domiciliari da giugno, accusati di un’altra rapina: 36mila euro sottratti durante una finta

perquisizione in un appartamento di via Carmelo Maestrini, a Mezzocammino. Entrambi erano stati sospesi dal questore Roberto Massucci.

È ancora il basista a raccontare, in un dialogo intercettato il 3 aprile scorso: «Solo Danilo lavora, fa vedere la placca e ruba alle persone». Esattamente ciò che accade il 18 dicembre. Gli agenti e i complici smontano i pannelli prefabbricati della casetta con un trapano, fino a trovare contanti e orologi.

«Mi hanno portato in un angolo e mi hanno chiesto se ero il capofamiglia — dice Hazdovic — io ho detto: “Si”. Loro mi hanno mostrato un foglio (un finto decreto di perquisizione, ndr) dicendo che avevo una pistola». [Dopo aver trovato il bottino, le minacce continuano, fino a provocare un malore alla vittima: «Mi devi ringraziare che ti ho lasciato per le feste con i tuoi figli».

(da Repubblica)

