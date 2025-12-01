DA MESI ‘GNAZIO FA DISPETTI ALLE SORELLE MELONI CHE NON VOGLIONO METTERSI IN TESTA CHE A MILANO NON COMANDANO I FRATELLI D’ITALIA BENSI’ I FRATELLI ROMANO E IGNAZIO LA RUSSA … DALLA SCALATA A MEDIOBANCA ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, DAL CASO GAROFANI-QUIRINALE ALLO SVUOTA-CARCERI NATALIZIO, – L’ULTIMO DISPETTUCCIO DI ‘GNAZIO-STRAZIO ALLA LADY MACBETH DEL COLLE OPPIO



Il video che un vibrante Ignazio La Russa ha dedicato alla celebrazione dell’anniversario della fondazione del Movimento sociale italiano di almirantiana memoria, nume tutelare delle radici post-fascio dei Fratellini d’Italia, di sicuro non avrà fatto un granché piacere a Sua Altezza, la Regina Giorgia.

In soldoni, lo sfogo della Melona si può riassumere così: Ma vi sembra il momento opportuno, con un record di tre anni e mezzo di Palazzo Chigi, mentre in Europa mi sbatto come un moulinex per entrare un santo giorno nelle grazie del Partito Popolare Europeo dei Merz e di von der Leyen, mettersi a rivendica’ l’Italia fascista, la nascita del Msi, la Fiamma come “simbolo di continuità”, ahò, ve sembra il caso?

Essì, alla orgogliosa celebrazione delle proprie radici politiche post-fasciste mancava solo che La Russa aggiungesse un tonante “Eia Eia alalà” e il coro finale sulle note di “Faccetta nera”.

Ma, come abbiamo spesso sottolineato, lo sfrenatissimo presidente del Senato non ci sta proprio a inginocchiarsi ai piedi della Marchesina del Grillo seduta sul seggiolone di Palazzo Chigi.

Per dare un’idea della guerriglia che conduce da mesi La Russa in modalità La Rissa contro la dittatura delle sorelle Meloni: il 23 dicembre è andato in scena un infiocchettato natalino dei parlamentari di Fratelli d’Italia per la tradizionale cerimonia degli auguri.

Eccoli riuniti, allegri e trepidanti sotto l’albero con la Befana per la presidente del Consiglio e leader del partito: ‘’un super computer, costo 10mila euro circa, dotato di postazione fissa, mobile, gran casse hi-tech” (“La Repubblica”), esito di una colletta da 50 euro a testa per deputati e senatori della Fiamma.

Passano i minuti, ma la silhouette della Statista della Sgarbatella

non si appalesa. Arriva o non arriva? Boh… Per ingannare l’attesa, tutti si abbandonano al chiacchiericcio del taglia-e-cuci.

Quando infine è arrivata Giorgia con l’Arianna di complemento, ne mancava uno all’appello per il bacio della pantofola: Ignazio La Russa, la cui santa pazienza natalizia è durata una ventina di minuti: fatele gli auguri anche a nome mio…

Il problema che serpeggia tra i due co-fondatori (il terzo è Guido Crosetto) del primo partito in Parlamento gira intorno a questa domandina: chi comanda a Milano, Fratelli d’Italia o Fratelli La Russa? La seconda che hai detto: le candidature proposte dalle Sorelle Meloni per il comune di Milano e la Regione Lombardia si sono infrante davanti al no secco di ‘Gnazio: cara Giorgia, a casa mia comando io…

Anche sulla linea politica, i contrasti non mancano. Il siculo-meneghino, che ha sempre goduto di un ottimo rapporto con la Procura di Milano, non ha nascosto la propria contrarietà alla riforma della giustizia: “E’ giusta la separazione, ma forse il gioco non valeva la candela…

Massì: vale la candela mettersi contro i magistrati sdoppiando il Csm, vero obiettivo di Nordio, altro che la separazione delle carriere? Su, siamo uomini di mondo, meglio lasciar perdere… perché cercare sempre rogne? Del resto, tra il vivacissimo figlio e l’amica con le mani bucate Santanché, ‘Gnazio ne sa qualcosa…

Anche la regia del Governo Meloni al piano di Lovaglio-Caltagirone-Milleri per la scalata Mps-Mediobanca, obiettivo il forziere d’Italia di Assicurazioni Generali, non ha mai fatto girare la testa a La Russa, che non è mai stato trafitto dalle affinità elettive scoppiate tra la Fiamma Magica di Palazzo Chigi e l’imprenditore Caltagirone.

Del resto, il padre di ‘Gnazio ha guidato uno studio legale legatissimo a Salvatore Ligresti e al patron del mondo economico e finanziario italico che era incarnato da Enrico Cuccia con la sua Mediobanca.

Da Milano a Roma, dalla riapertura del caso Garofani, che Meloni aveva dichiarato “chiuso”, all’auspicio di ‘Gnazio di svuotare le carceri in previsione delle feste natalizie, su cui è sceso il no secco dei manettari di Fdi alla Delmastro, assistiamo a un La Russa deciso a distinguersi mettendosi di traverso alla Lady Macbeth della Garbatella.

Sorprendente è stata anche la stonatura di ‘Gnazio sul caso della trattativa per la vendita di “Repubblica” e “Stampa”, punti di riferimento della sinistra, al magnate greco Theo Kyriakou.

La possibile transizione che non può dispiacere alla permalosissima Meloni ha invece scatenato, come si dice, l’allarme democratico per la libertà dell’informazione di ‘Gnazio

Manco fosse Crozza camuffato da Landini col pizzetto mefistofelico, si è dichiarato disposto a fare da intermediario tra i giornalisti “comunisti” di Gedi e il greco usurpatore: ‘’Le proprietà hanno diritto a cambiare, vendere, cedere, ma non hanno diritto di imporre linee di condotta univoche alla redazione. Le vostre preoccupazioni le capisco e sono a disposizione anche come intermediario perchè abbiate soddisfazione nelle risposte che attendete”.

(da Dagoreport)

