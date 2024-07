L’ANTICIPAZIONE DELLA TESTATA NEWSWEEK CHE CITA FONTI DEL PARTITO DELL’EX PREMIER POLACCO



Dopo aver perso la sfida con Ursula von der Leyen, esponendosi così alle ritorsioni della nuova maggioranza europea, Giorgia Meloni dovrà rinunciare anche alla sua leadership all’interno dei Conservatori europei. Secondo quanto riporta la testata polacca Newsweek, che cita fonti del partito Diritto e Giustizia, la presidente del Consiglio italiana dovrà cedere la presidenza del partito europeo all’ex premier polacco Mateusz Morawiecki.

Non è ancora una notizia ufficiale, dato che le elezioni del presidente sono previste in estate e che il leader del PiS ancora non è candidato.

Ma gli esponenti della formazione di estrema destra polacca, l’altra grande forza all’interno di Ecr insieme, appunto, a Fratelli d’Italia, danno l’intesa per raggiunta: “Vedremo se gli italiani manterranno la parola data”, ha commentato una fonte interpellata dalla testata.

Così, il principale partito di governo italiano, proprio adesso che può vantare ben 24 eurodeputati, il numero più alto all’interno del suo gruppo dato che i polacchi ne esprimono 20, dovrà cedere la guida di Ecr ai colleghi dell’est Europa.

La sequenza degli eventi è particolarmente penalizzante. Meloni ha giocato la sua partita sulle nomine europee e, al momento, ne sta uscendo sconfitta, in attesa dell’ufficializzazione dei commissari. In Parlamento, la nuova ‘maggioranza Ursula‘ le ha fatto la guerra concedendole una vicepresidenza della Plenaria con Antonella Sberna, eletta come 13esima su 14, nessun presidente di commissione e qualche vicepresidente. Anche all’interno dei Conservatori, gli equilibri di forza non sono stati rispettati. E adesso arriva anche l’obbligo di cedere la corona ai colleghi polacchi.

(da agenzie)

