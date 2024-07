PECCATO SI TRATTI DI UNA FAKE CHE CIRCOLA DAL 2018 E CHE PILLON SIA STATO COSTRETTO A FARE UN PASSO INDIETRO DOPO VARI SPERNACCHIAMENTI



Che la foto delle nuotatrici con la scritta “Not a dude” sul costume fosse un fake – decisamente rudimentale, e neanche di quest’anno – era piuttosto evidente, ma nell’arrendersi ai fatti l’ex senatore della Lega Simone Pillon non ha potuto fare a meno di mostrarsi rammaricato: “Alla fine a quanto pare era davvero una aggiunta con Photoshop. Peccato. Avrei preferito che fosse una notizia vera… Non disperiamo. A noi continuano a piacere donne così: belle, brave e not a dude”, scrive su X.

Ma partiamo dall’inizio. Le immagini stanno circolando molto sui social nelle ultime ore, e in mattinata Pillon ha rilanciato il contenuto esprimendo entusiasmo: “Belle, brave e ironiche. Apprezzo moltissimo. Di questi tempi andrebbe resa obbligatoria – scrive – magari illuminata a led”.

In molti nei commenti gli hanno fatto notare che si trattava di un’immagine modificata. Dopo alcune ore l’ex senatore ha preso atto della cantonata. Ma non è stato l’unico a cascarci: sul web le immagini delle nuotatrici con la scritta “segnaletica” all’altezza del pube continuano ad essere condivise generando migliaia di interazioni, ma si tratta in realtà di un filone di fake-news partito addirittura nel 2018.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Luglio 29th, 2024 at 19:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.