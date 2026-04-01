IL REEL DI CHARLOTTE DE VITTE DEL SUO CONCERTO A GENOVA HA SUPERATO IL MILIONE DI LIKE, COLLOCANDO LA CITTA’ COME META TURISTICA PER MIGLIAIA DI TURISTI… SAPETE QUANTO E’ COSTATO? APPENA 140.000 EURO, UN CAZZO RISPETTO AL RITORNO DI IMMAGINE E AI 20.000 GENOVESI E TURISTI PRESENTI… SECONDO GLI ESPERTI “UN CAPOLAVORO DI COMUNICAZIONE”



La Salis in questi mesi è arrivata a 461.000 follower su Instagram con una crescita straordinaria che la colloca tra i politici italiani più seguiti sui social. Pensate che ha ormai quasi raggiunto Elly Shlein, che ha 472.000 follower e il sorpasso, almeno sui social, sembra molto vicin

I tre post della Salis su Instagram con la De Witte, in occasione del concerto di piazza Matteotti, hanno avuto un totale di 460.000 like (150.000+120.000+190.000). La De Witte che ha 4.9 milioni di follower ha pubblicato un reel del concerto di Genova e ha totalizzato 1.1 milioni di mi piace, collocando Genova come futura meta turistica anche per eventi musicali e per giovani, di cui abbiamo un’enorme necessità. Sperando che vogliano anche poi venirci a studiare o a vivere.

È un diverso modo di comunicare, un costo apparentemente neanche molto elevato stando alle dichiarazioni proprio della sindaca, che ha quantificato i costi del concerto in 140.000 euro per 20.000 mila persone . Ma è un conto che deve guardare da una parte al forte ritorno di immagine per Genova.

bisogna dare atto che questi eventi hanno un ritorno molto più ampio del pubblico presente: sono campagne d’immagine molto ben organizzate da un’attenta e competente strategia che lo staff locale e nazionale della Salis stanno seguendo nei minimi dettagli per far crescere l’immagine positiva, innovativa e giovane del nostro sindaco. Ma a guadagnarci è anche la Superba.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 23rd, 2026 at 14:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.