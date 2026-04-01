QUELLO DI PHELAN È IL TERZO CASO DI ADDIO IN POCHE SETTIMANE NEI VERTICI MILITARI USA



Il segretario alla Marina degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico “con effetto immediato”. La notizia è stata comunicata dal Pentagono che non ha fornito

spiegazioni. Una decisione che arriva nel mezzo di ore di tensione nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza.

Gli Usa confermano di aver prorogato unilateralmente una tregua di durata indefinita e Trump ha annunciato che i colloqui sono ‘possibili già venerdì’. Ma l’estensione del cessate il fuoco non convince Teheran che invita Washington a togliere il blocco nello Stretto e minaccia “sorprese belliche”.

Media Usa: “Segretario alla Marina licenziato, tensioni con Hegseth”

Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimenatre gli attriti sarebebro stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l’idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.

L’addio improvviso di Phelan terzo caso in poche settimane nei vertici militari Usa

L’improvviso addio del segretario alla Marina Usa John Phelan giunge appena un giorno dopo che si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma.

La partenza di Phelan avviene inoltre a poche settimane di distanza dal licenziamento, da parte del segretario della Difesa Pete Hegseth, del più alto ufficiale dell’Esercito, il generale Randy George, nonché di altri due generali di alto rango dell’Esercito stesso.

(da La Repubblica)

This entry was posted on giovedì, Aprile 23rd, 2026 at 14:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.