REFERENDUM, IL MAGISTRATO DI MATTEO: “CONCORDO CON GRATTERI, MASSONI E MAFIOSI VOTERANNO SI’”
“LA MAFIA HA BISOGNO CHE AGLI OCCHI DEL POPOLO LA MAGISTRATURA RISULTI DELEGITTIMATA”
“Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì” al referendum, “voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi”.
Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo durante la presentazione del libro di Marco Travaglio “Perché No. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole”.
E ciò accadrà, prosegue Di Matteo, “per un motivo fondamentale: gli autori della riforma – in questo momento la campagna referendaria per il sì – partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura – dal caso Garlasco a quello Tortora – parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo. Parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione
della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura”.
“La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata – prosegue -. Ci saranno le persone perbene che voteranno sì, ci mancherebbe. Ma io credo che proprio sulla base di questo presupposto i mafiosi e i grandi criminali voteranno sì”.
