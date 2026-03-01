“LA MAFIA HA BISOGNO CHE AGLI OCCHI DEL POPOLO LA MAGISTRATURA RISULTI DELEGITTIMATA”



“Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì” al referendum, “voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi”.

Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo durante la presentazione del libro di Marco Travaglio “Perché No. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole”.

E ciò accadrà, prosegue Di Matteo, “per un motivo fondamentale: gli autori della riforma – in questo momento la campagna referendaria per il sì – partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura – dal caso Garlasco a quello Tortora – parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo. Parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione

della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura”.

“La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata – prosegue -. Ci saranno le persone perbene che voteranno sì, ci mancherebbe. Ma io credo che proprio sulla base di questo presupposto i mafiosi e i grandi criminali voteranno sì”.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Marzo 2nd, 2026 at 14:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.