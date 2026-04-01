CAMPO LARGO 45,4% CENTRODESTRA 44,7%… ORA MELONI DEVE ALLEARSI CON UNO DEI DUE



Continuano a mostrare movimenti interessanti i recenti sondaggi politici sui partiti e sulle coalizioni. L’ultimo è di Youtrend per Agi e certifica il superamento del campo largo, esteso a Italia Viva e +Europa, contro l’attuale maggioranza di centrodestra. Se si andasse al voto oggi, un’eventuale alleanza di centrosinistra prenderebbe il 45,4%, il centrodestra il 44,7%. Per vincere la coalizione guidata da Giorgia Meloni ha davanti a sé due possibilità: allearsi con Futuro Nazione di Roberto Vannacci o cercare l’accordo con Azione di Carlo Calenda. Vediamo nel dettaglio tutti i possibili scenari.

I voti ai partit

Intanto partiamo dai voti ai partiti. Fratelli d’Italia è ancora primo, al 28,1%. Il partito di Giorgia Meloni è in leggero recupero rispetto alle settimane precedenti (+0,2%) ma i suoi consensi sono ormai calati sotto la soglia ‘psicologica’ del 30%. Sarà interessante osservare se il recente distanziamento della premier da Trump dopo l’attacco a Papa Leone XIV saprà tradursi in consensi.

Brutto calo invece per Forza Italia, che scende all’8,3% (-0,7%). In questi giorni gli azzurri sono alle prese con un tentativo di trasformazione e rilancio dettato dalla famiglia Berlusconi. Con la sconfitta al referendum i figli del fondatore di FI, Pier Silvio e Marina, hanno colto l’occasione per chiedere e ottenere alcuni cambi di vertice all’interno del partito, a partire dai nomi dei due capigruppo di Camera e Senato: al posto di Maurizio Gasparri e Paolo Barelli sono subentrati Stefania Craxi e Enrico Costa. Vedremo che piega prenderà quest’opera di rinnovo e come sarà accolta dagli elettori.

La Lega riprende fiato e risale al 7,2% (+0,3%). Ormai, dopo l’uscita di Vannacci, che con il suo Futuro Nazionale si piazza al 3,5% (+0,3%), possiamo dire che il Carroccio è definitivamente retrocesso negli equilibri di maggioranza, posizionandosi come terza forza di coalizione.

Passiamo al centrosinistra. Il Pd è in crescita, al 22,4% (+0,4%)

Per ora i dem sembrano beneficiare ancora dell’effetto referendum. Bisognerà capire come si svilupperà la discussione sulle possibili primarie per la leadership del campo largo e come inciderà sui consensi

Dall’altra parte, il M5S è praticamente stabile, al 12,8% (-0,1%), seguito da Alleanza Verdi-Sinistra, in leggero calo, al 6,2% (-0,2%).

Infine i partiti più piccoli: Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia Viva prende il 2,5% (+0,2%), mentre +Europa e Noi Moderati, rispettivamente l’1,5% e 1,1% (+0,1%).

I voti alle coalizioni: chi vince tra cdx e campo largo§Youtrend delinea diversi scenari a seconda della composizione delle coalizioni che si fronteggeranno alle politiche del 2027. Attualmente, il campo largo composto da M5s, Pd e Avs verrebbe sconfitto dalla maggioranza di centrodestra (FdI, Lega e FI): 41,4% (+0,1%) contro il 44,7% (-0,1%). Invece, un’alleanza estesa a Italia Viva e +Europa (cosa che è probabile che si realizzi) supererebbe la coalizione di governo, con il 45,4% (+0,3%) dei voti.

Per aggiudicarsi la maggioranza dei seggi Meloni dovrebbe decidere di far entrare in squadra un altro partito. Due le opzioni a disposizione: Futuro Nazionale, che porterebbe la colazione al 48,2%, o Azione, con cui arriverebbe al 47,7%. Nell’ultimo periodo Carlo Calenda si è esposto con posizioni più vicine al governo che quelle del resto delle opposizioni o prendendo le difese della premier ma cosa deciderà di fare da qui al 2027 è ancora da svelare. Un suo eventuale ingresso nel campo largo con Iv e +Europa farebbe totalizzare al centrosinistra il 48,4%, decretandone la vittoria. Resta anche l’incognita Vannacci: un’intesa con il centrodestra potrebbe essere accolta negativamente non solo dalla Lega, con cui l’ex generale ha rotto, ma anche da Forza Italia, più volte critica nei confronti dell’europarlamentare.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Aprile 17th, 2026 at 19:49 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.