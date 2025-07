CHE DIO CI CONSERVI MATTARELLA



Quando siamo tristi per le cose brutte che ci accadono intorno, quando siamo spaventati perché il mondo scotta, anzi brucia, è sempre lui che ci viene in soccorso. Con una buona parola equivalente a un bicchiere di acqua fresca che ci disseta, a una pacca sulle spalle che ci rincuora. Il mondo non è poi così cattivo e senza speranza finché c’è lui, Tajani Antonio, il nostro ministro degli Esteri, l’ennesimo ciociaro che abbiamo volentieri esportato agli onori del mondo, dopo i portenti del Divo Giulio. L’ultimo monarchico prestato alla Repubblica, in corsa già oggi per la prossima presidenza di tutti gli arazzi custoditi al Quirinale. Che dio ci conservi Mattarella.

Dai tempi della progressiva scomparsa di Mastella e dalla molesta permanenza di Pier Ferdinando Casini – impegnati in queste ore a fare i piccoli Bezos di Ceppaloni – Tajani è il nostro politico preferito. Quello che il tg – dopo la sequenza dei massacri in corso e dei bambini bruciati vivi – usa per consolarci da ogni malumore, cogliendolo sempre nel momento più bello della sua giornata, quello in cui ha finito di rastrellare l’ultimo maccherone e si avvia in ufficio, alla Farnesina, compiendo la lenta passeggiata digestiva, gli occhi spampanati davanti alla sua eterna commedia e alla nostra. Che lui perfeziona con lentissime dichiarazioni, ultimamente arricchite dall’uso eccessivo di peperoncino che alle attuali temperature agisce come l’acido lisergico: “La bandiera dell’Europa? È azzurra in omaggio al manto della Madonna. E le dodici stelle sono le tribù di Israele”. Come no.

Poco prima della guerra dei dodici giorni, Antonio ha detto che non ci sarebbe stata alcuna guerra tra Gerusalemme e l’Iran. Né che l’America, trasformata da Trump in permanente ospedale psichiatrico, avrebbe mai bombardato i siti nucleari degli

ayatollah. Tranquilli, diceva: “L’Italia lavora per la pace”. E poi: “Non ci risulta che Israele abbia intenzione di attaccare Teheran”.

Perciò immaginate lo stupore quando il 12 giugno lo hanno svegliato di soprassalto per riferirgli che l’attacco all’Iran era appena iniziato. E di come si sia precipitato alla Farnesina, dopo il Nesquik, affinché qualche ambasciatore o generale dislocato nel mondo a nostre spese, si degnasse di passare anche a lui qualche informazione, quietando il suo comprensibile sgomento. Al punto che intorno a mezzogiorno, sentendosi offeso dalle risate al suo arrivo in Parlamento, ha detto piccatissimo: “Questa mattina alle 3.30 ero già al lavoro. Invito anche le opposizioni a seguire il mio esempio di svegliarsi presto”. Per lui era quello il punto cruciale degli avvenimenti, la sua sveglia. Per poi informarci che proprio sotto la sua guida, “l’Italia sta lavorando alla de-escalation, per una soluzione diplomatica di questa vicenda”. Altro che Casa Bianca. E che lui personalmente seguiva la sorte dei connazionali per farli rientrare in Italia il più in fretta possibile, con aerei speciali, dimostrando che neanche lui si fidava delle sue previsioni.Anche stavolta aveva così tanto torto, che a mettere insieme le sue dichiarazioni e la sua storia torna immancabile il sorriso. Ne ho archiviate di bellissime.

La migliore risale a prima dell’inferno palestinese: “Ho parlato alcuni minuti con Netanyahu del problema dell’immigrazione e lui mi ha fatto notare che l’Italia è circondata da tre mari”. E poi: “In Medio Oriente la situazione è complicata, ma noi non dobbiamo demordere”. “Con la Russia dobbiamo evitare l’escalation”. “Almasri rimpatriato? Forse bisognerebbe aprire una inchiesta sulla Corte Penale Internazionale”. Giusto, non sul

torturatore libico.

Tajani, lo sapete, viene dalla primissima nidiata di Silvio Berlusconi. Lo pescò ancora ciambellone tra gli inchiostri de Il Giornale, anno 1994, dove strascicava le sue cronache dal Transatlantico. E lo trasformò, in anni di signorsì, nel suo preferito ciambellano. Si seppe, a quel tempo, che era nato nell’anno 1953, babbo generale di fanteria, infanzia ai Parioli, adolescenza al liceo Tasso in battaglia di quell’altro fulmine di Paolo Gentiloni, conte di Filottrano, che ai tempi guidava le zecche comuniste per poi farsi nostro presidente del Consiglio e Commissario europeo, nei panni del Moviolone.

A quell’epoca, Tajani era monarchico, stravaganza che tutti immaginavano estinta come certi lepidotteri inghiottiti dal Giurassico, e che invece sopravviveva tra le rughe e l’argenteria nei tetri palazzi della nobiltà romana nullafacente. In lui fino al dettaglio di preferire Amedeo d’Aosta a Vittorio Emanuele.

Trombato alle prime elezioni in Italia, nel ’94 sbarca in Europa. Sembra un parcheggio. Ci resterà per una ventina d’anni, durante i quali diventa grandicello, ma continua a dare del lei al Dottore e ad alzarsi quando entra. Due volte diventa Commissario europeo. Una volta addirittura presidente dell’Europarlamento. Da dove ogni tanto emette dei bip che segnalano la sua esistenza in vita. Contro l’euro-burocrazia dice: “La nostra Europa non è quella dei burocrati”. Contro l’euro-razzismo dice: “La nostra Europa non è quella del razzismo”. Il meglio lo dà sull’immigrazione con un esordio formidabile: “La nostra storia comincia alle Termopoli, quando i greci hanno respinto l’invasione dei persiani”. E continua: “Continua sulle isole, in riva al mare, lungo i fiumi. Secoli di scambi.

Mescolanza di pensieri. Dialettica di idee, di arte e di scienza”.

Angela Merkel lo trova irresistibile. Gran feeling correrà tra i due, moltiplicando la ruggine tra lui e Matteo Salvini, uno scontro tra titani, che dura ancora oggi.

Quando Silvio lo richiama in patria, i suoi colleghi di partito lo festeggiano: “Da merluzzo è diventato delfino”. Primeggia negli anni del Grande Declino. Illude il Capo quando pretende il Quirinale prima del paradiso. Fa il sesto figlio durante le esequie. Per poi mettersi nella scia di Marina, il maschio alfa di Arcore, che tiene nel borsellino i debiti del partito. Lui offre l’inchino ogni volta che deve, come gli ha insegnato Gianni Letta. Senza mai dimenticarsi della buonanima: “Ci sta guardando da lassù – salmodiò commosso al congresso aziendale di Forza Italia. È con noi in streaming”.

E mentre il governo oggi consuma la sua vendetta contro la magistratura, declama: “Dedicheremo la Riforma della giustizia a lui, Silvio Berlusconi, che ha tanto sofferto, ha tanto lottato”. Giusto: fino alla piena assoluzione dei funerali di Stato.

(da il Fatto Quotidiano)

