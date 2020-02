SI PRESENTA IN CONSIGLIO COMUNALE A GENOVA CON LA MASCHERA ANTI-INFORTUNISTICA CHE NON SERVE A UNA MAZZA AI FINI CORONAVIRUS… IRONIA SUI SOCIAL



In Liguria, una delle regioni del Nord che si è fermata per l’emergenza Codvid19, al momento non sono stati riscontrati casi di positività al virus.

A Genova, però, la psicosi è arrivata a contagiare fin dentro il Consiglio comunale, dove da ieri prosegue la discussione del bilancio annuale dell’amministrazione.

Alberto Campanella, consigliere di Fratelli d’Italia, si è presentato sui banchi dell’aula con indosso una vistosa maschera anti-infortunistica, di quelle normalmente utilizzate in cantiere, scatenando ironia nella sala consiliare della discussione (per l’occasione a porte chiuse) come sui social network.

“Non dovrebbero essere proprio le istituzioni a dare il buon esempio?”, si chiedono sulle piattaforme social in tanti. “Il bello è che l’invito a non cadere in allarmismi ingiustificati arriva proprio da Comune e Regione”, si legge su Facebook, dove l’immagine del consigliere mascherato è stata condivisa e commentata da centinaia di utenti.

Non solo: il tipo di maschera indossata in Consiglio – secondo le indicazioni del ministero della Salute – non risponde dei requisiti utili a prevenire il contatto con virus o batteri.

(da agenzie)