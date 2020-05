SPETTAVA PER STATUTO ALLA MINORANZA MA E’ STATA VOTATA SOLO DALLA MAGGIORANZA, IL PD PER PROTESTA ABBANDONA L’AULA



Ecco la cronologia dei fatti:

Ieri Matteo Salvini ha partecipato ad una riunione della Lega al Pirellone.

Oggi Italia Viva si è astenuta dal partecipare al voto sul processo a Salvini.

Oggi, la maggioranza in Consiglio regionale ( Lega e Forza Italia) ha votato Patrizia Baffi di Italia Viva come presidente della commissione d’inchiesta sui fatti relativi al Covid.

Da Statuto il presidente deve essere indicato dalla minoranza.

La minoranza aveva votato con il 95% dei voti Jacopo Scandella PD in tutti i precedenti tentativi.

Oggi Patrizia Baffi ha ricevuto solo il suo stesso voto come minoranza, l’unico della minoranza, e 47 dalla maggioranza. Quindi la Consigliera Patrizia Baffi di Italia Viva è stata eletta presidente della commissione di inchiesta sui fatti relativi al Covid in Regione con i voti di Lega e Forza Italia, oltre al suo.

Oggi il gruppo consiliare del Partito Democratico abbandona l’aula: “È necessario scendere in piazza perché oltre all’arroganza degli errori c’è la paura di scoprire le gravi responsabilità politiche di Attilio Fontana su questa vicenda, continueremo a cercare le loro responsabilità politiche andando anche oltre le disposizioni che arriveranno da una commissione che oggi ci appare addomesticata.

Significativa la foto della consigliera Baffi con Fontana con la didascalia “noi ci fidiamo di te”

(da agenzie)