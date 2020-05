PERCHE’ MAI LA GRECIA DOVREBBE FAR ENTRARE CITTADINI PROVENIENTI DA ZONE AD ALTO CONTAGIO?… I GOVERNATORI PENSANO CHE ALL’ESTERO NON SAPPIANO LEGGERE I DATI DEL COVID IN ITALIA?



Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto. La Grecia mette il veto, o quasi, sui voli in partenza da queste regioni. Sono in buona compagnia: nella lista c’è anche il Belgio intero, l’area di Parigi in Francia, buona parte dell’Olanda, Lisbona in Portogallo, fra le altre Madrid in Spagna, Stoccolma in Svezia e quasi tutto il Regno Unito. Tante le chiusure totali rispetto ad altri Paesi del resto del mondo fra i quali Bielorussia, Bangladesh, Cile, Indonesia, metà degli Stati Uniti e del Brasile.

Nella Fase 2 stabilita da Atene, dal 15 giugno al 30 giugno, “i voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco”.

A patto che non si parta da aeroporto non presente nell’elenco, i passeggeri saranno soggetti a test casuali solo all’arrivo.

“Se il viaggio è stato effettuato da uno degli aeroporti dell’elenco delle aree colpite, i passeggeri verranno invece sottoposti a test all’arrivo ed è richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato in attesa dei risultati. Se il test è negativo, il passeggero si dovrà mettere in auto quarantena per sette giorni. Se il test è positivo, viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

Dal 1 luglio in poi Atene apre ai voli internazionali in tutti gli aeroporti della Grecia. I visitatori saranno comunque soggetti a test casuali all’arrivo. “Ulteriori restrizioni relative ad alcuni Paesi saranno annunciate in un secondo momento” avverte l’ambasciata

La risposta del il governatore del Veneto Luca Zaia non lascia molto spazio alla diplomazia: “La Grecia che mette al bando il Veneto mi pare allucinante. Mi chiedo cosa pensino i loro operatori, sono i nostri turisti che vanno lì. Se poi vogliono anche, chiamiamo il prof Crisanti, per fare un giro di tamponi a casa loro”.

Peccato che proprio Crisanti oggi abbia detto che è stato prematuro il liberi tutti tra le Regioni (altro che la Grecia).

(da agenzie)