FERMATE DIECI PERSONE, CINQUE SONO ULTRAS… UN FOTOREPORTER FERITO… DIETRO ALLE PROTESTE GRUPPI EVERSIVI



Monta la tensione in piazza Castello, durante una delle due manifestazioni indette questa sera in città a distanza di mezz’ora una dall’altra. In centro, a seguito di un tam tam sui social, ha cominciato a raccogliersi un gruppo di circa cinquecento persone. Una parte di piazza con in mezzo gli ultrà ha lanciato fumogeni e bottiglie contro le forze di polizia schierate davanti alla Regione Piemonte.

Lancio di bombe carta contro la polizia. Scattano le prime cariche. I cinquecento manifestanti si sparpagliano cercando di raggiungere via Po. Cestini rovesciati e dati alle fiamme, monopattini gettati per aria, vetrine infrante in via Roma. La tensione sale mentre i manifestanti si disperdono per le strade del centro, prima di tornare verso il centro della piazza.

Dieci persone sono state fermate, cinque sono ultras; la loro posizione è ora al vaglio della Questura. E un fotoreporter è rimasto ferito da una bottiglia lanciata dai manifestanti: è stato necessario l’intervento del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso.

Due negozi della centralissima via Roma sono stati devastati da gruppi di manifestanti. In un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso, si è introdotto all’interno e si è dato al saccheggio.

(da agenzie)