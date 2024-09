FORSE SI RIFERIVA AL FATTO CHE LEI DIRIGE DAL PODIO?



La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è molto arrabbiata con Maria Rosaria Boccia. L’amica di Giorgia Meloni che doveva dirigere il concerto del G7 della Cultura a Pompei il 20 settembre le manda a dire qualcosa di molto chiaro: «Si rassegni, non sono al suo livello, né lo sarò mai».

L’imprenditrice e influencer l’aveva chiamata in causa a proposito dei conflitti di interesse dei consiglieri di Gennaro Sangiuliano. Lei l’ha denunciata per diffamazione. E oggi dice la sua: «Da una parte un comportamento oggettivamente inappropriato, che difatti ha portato a delle dimissioni. Dall’altra, una rappresentazione della donna che speravo fosse ormai superata. Nessuno esce vincitore», dice al Fatto Quotidiano.

Venezi dice di non aver mai diretto un teatro: «Non c’è stata, né ci sarà alcuna nomina a sovrintendente o a direttore artistico. Sono un direttore d’orchestra e svolgo il mio lavoro in tutto il mondo. Un incarico simile richiede di essere presente in teatro e non riuscirei a compierlo con la dedizione necessaria».

Mentre sul G7 «ad oggi non c’è nessun contratto e grazie a questa bella pubblicità non sono nemmeno sicura che ci sarà». Intanto, sulla cultura, «a me pare che poco o nulla sia cambiato, purtroppo. La sinistra detta legge perfino nelle città e nelle regioni dove governa la destra! Serviranno decenni per riequilibrare il sistema, a prescindere da chi governa il nostro Paese.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Settembre 12th, 2024 at 14:57 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.