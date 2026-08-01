COLPI D’ARMA DA FUOCO SONO STATI UDITI PER TUTTA LA NOTTE IN DIVERSI QUARTIERI DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE NEL CENTRO DELLA CITTÀ E NEI PRESSI DELL’AEROPORTO… NEL 2024, IL PRESIDENTE BAZOUM, FILO-OCCIDENTALE, ERA STATO SCALZATO CON UN COLPO DI STATO E LE TRUPPE DI PUTIN AVEVANO PRESO IL CONTROLLO DI ALCUNE BASI MILITARI

La Guardia presidenziale del Niger ha respinto degli “insorti provenienti dalle forze armate” che hanno tentato di “entrare nel palazzo della presidenza” a Niamey, dove gli scambi di colpi d’arma da fuoco sono ancora in corso, secondo una fonte della sicurezza in Africa occidentale.

Forti sparatorie sono state udite per tutta la notte in diversi quartieri della capitale nigerina, in particolare nel centro della città, vicino alla presidenza, ma anche nella zona dell’aeroporto, dove si trova un’importante base militare. Il segnale della tv nazionale è stato interrotto per poco più di un’ora, prima di tornare intorno alle 10.00 locali.

La televisione nazionale ha smesso di trasmettere in Niger, dopo una notte di intensi colpi d’arma da fuoco in diversi quartieri della capitale Niamey, proseguiti fino al mattino, secondo quanto riferito all’Afp da alcuni residenti. Alle 9.00 ora locale, una schermata nera aveva sostituito la programmazione di Télé Sahel, sia via satellite sia online. I residenti hanno inoltre riferito che alcuni soldati avevano bloccato l’accesso al palazzo presidenziale e alla sede della televisione nazionale.

Nella notte tra venerdì e sabato a Niamey, capitale del Niger, si sono uditi spari nei pressi della base militare adiacente all’aeroporto internazionale, già oggetto di due attacchi da parte di jihadisti quest’anno. Lo riferiscono alcuni residenti all’agenzia Afp. “Si sentono raffiche di spari e detonazioni nei pressi della base 101 di Niamey”, ha riferito un residente, circostanza confermata da altri testimoni. Il Niger è governato da quasi tre anni da una giunta che fatica a contenere le violenze jihadiste che affliggono il Paese.

(da agenzie)