CI RIVEDIAMO LUNEDI 23 SETTEMBRE



Dopo un’estate in cui vi abbiamo tenuti informati ogni giorno e un paio di ultime settimane dove abbiamo superato le mille visite giornaliere, tiriamo un po’ il fiato per disintossicarci.

Seguire le vicende del governo può portare a problemi di equilibrio mentale…

Un grazie alle centinaia di amici, comunque la pensino, che ogni giorno visitano il nostro sito, anche dall’estero, gratificandoci del loro interesse.

Essere da 17 anni tra i primi blog di area in Italia, considerando che siamo notoriamente “scomodi”, è un risultato che premia la nostra coerenza e la nostra indipendenza, ma soprattutto testimonia che non siete in pochi a pensarla come noi.

Orgogliosi di rappresentare una destra diversa, popolare, sociale, nazionale, antirazzista, solidale, legalitaria, attenta ai diritti civili.

Un abbraccio a tutti e a presto.

