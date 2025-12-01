“È STATO UN OTTIMO ANNO PER IL FASCISMO NEGLI USA”; JIMMY KIMMEL, CHE STA DIVENTANDO UNA BANDIERINA DEGLI ANTITRUMPIANI, È STATO SCELTO DALL’EMITTENTE INGLESE CHANNEL 4 PER L’ORMAI TRADIZIONALE CONTRO-DISCORSO DI NATALE, OVVERO IL MESSAGGIO NATALIZIO ALTERNATIVO A QUELLO DEL SOVRANO
“ONESTAMENTE, NON CREDO DI AVERE IDEA DI COSA STIA SUCCEDENDO A CASA VOSTRA. MA SO COSA STA SUCCEDENDO NEL MIO PAESE E POSSO DIRVI CHE LA TIRANNIA QUI PROSPERA. IL FATTO CHE UN GOVERNO ZITTISCA I SUOI CRITICI È QUALCOSA CHE ACCADE IN PAESI COME RUSSIA”
Il 2025 è stata un’annata ottima negli Stati Uniti, almeno per il fascismo. Parola di Jimmy Kimmel, comico americano che a settembre era stato temporaneamente sospeso da Abc su pressione della Casa Bianca e scelto dalla britannica Channel 4 per l’ormai tradizionale contro-discorso di Natale attaccato da Trump per avere accusato la destra Usa di avere sfruttato politicamente l’assassinio di Charlie Kirk.
Da allora Kimmel – che grazie a un’ondata di indignazione era stato rimesso al suo posto – non ha mai smesso di puntare il dito contro la Casa Bianca. E lo ha fatto di nuovo sulla rete britannica che da 30 anni propone ai suoi ascoltatori un messaggio natalizio alternativo a quello del sovrano.
Seduto in poltrona, cardigan informale, albero di Natale sullo sfondo e un piatto di biscotti con l’immancabile te sul tavolino, l’attore ha attaccato il presidente Trump. “Onestamente, non credo di avere idea di cosa stia succedendo a casa vostra. Ma so cosa sta succedendo nel mio Paese e posso dirvi che, dal punto di vista del fascismo, è stato un anno molto buono,” ha detto all’inizio del suo discorso, “la tirannia prospera qui”.
“Il fatto che un governo zittisca i suoi critici è qualcosa che accade in paesi come Russia, Corea del Nord e a Los Angeles, ma non nel Regno Unito,” ha detto. Ma il presidente degli Stati Uniti, che ha chiamato ‘Re Donnie VIII’ in chiaro riferimento a Enrico VIII, “ha perso”: il Jimmy Kimmel Live è stato prorogato fino a metà 2027.
Il comico ha poi invitato i britannici a non “abbandonare” gli americani. “Stiamo attraversando un periodo difficile in questo
momento, ma ce la faremo,” ha assicurato.
(da La Repubblica)
