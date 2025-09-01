A GERUSALEMME EST NESSUNO PARLA DELLA GUERRA: “SE PARLI, MINIMO TI FAI 6 MESI DI GALERA”



“Non sono Barbero che vi racconta la storia. Sono qui per raccontarvi i fatti per come sono successi”. Parte così, Fabrizio Corona, per raccontare la sua puntata di Falsissimo dedicata a Gaza. Il giornalista è andato in Israele, spingendosi fino al confine con la Striscia, intervistando israeliani e arabi. Un gran lavoro, mostrato per intero nella parte in abbonamento del suo programma YouTube, mentre in quella free ha seguito il suo metodo ormai affermato e funzionante, visti i milioni di spettatori che lo seguono a ogni puntata.

Prima ha dimostrato di aver studiato, ripercorrendo la storia del conflitto infinito tra palestinesi e israeliani dopo la Seconda Guerra Mondiale, e approfittandone per abbattere verbalmente un po’ di nemici. “Trump in Alaska da Putin è stata la più clamorosa figura di merda mondiale. Putin lo ha preso per il culo e si è incontrato con la Cina per dimostrare che sono loro a comandare, e in tutto questo noi abbiamo Meloni che lecca il culo a Trump e Salvini che non capisce un cazzo di un cazzo, incapace e impresentabile”.

Poi Corona passa alle immagini sul campo. Prima a Gerusalemme est, dove chiede a un tassista: “Cosa ne pensi della guerra?” “Non penso niente. Se qualcuno ne parla qui lo uccidono. Chi? La polizia israeliana”. Lo stesso con i passanti in strada. “Non posso”, “Mi spiace”. Qualcuno si spinge oltre: “Se metti solo un like a qualche post su Instagram riguardo la politica, vieni arrestato”. “Qui a Gerusalemme è difficile esporsi a riguardo, minimo mi arrestano per 6 mesi”, dice un negoziante: “non c’è democrazia”

(da .mowmag.com)

