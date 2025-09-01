TRUMP NON SOPPORTA LE SATIRA NEI SUOI CONFRONTI E TUMULA IL PRIMO EMENDAMENTO CHE TUTELA LA LIBERTA’ D’ESPRESSIONE



“Che cosa è successo al sempre sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati buoni: ha un aspetto orribile, ma almeno ha capito quando doveva lasciare. Un perdente”.

Così Donald Trump si è scagliato contro il famoso ex conduttore “Late Show” che nei giorni scorsi si è unito al coro in difesa di Jimmy Kimmel, il cui show è stato oscurato da Abc dopo le aperte critiche e minacce da parte dell’amministrazione Trump che accusa il conduttore per i suoi commenti alla reazione all’omicidio di Charlie Kirk.

“La cosa mi fa male perché tutti vediamo in che direzione stiamo andando, vero? Sono media controllati e questo non va bene – ha detto Letterman intervenendo al “The Atlantic Festival ‘ – è stupido, ridicolo, non si può andare in giro a licenziare la gente perché si ha paura o perché si cercano i favori di un’amministrazione autoritaria nello Studio Ovale. Non è così che questo funziona”.

(da agenzie)

