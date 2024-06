LA PROSPETTIVA PIÙ CREDIBILE, AL MOMENTO, È UN GOVERNO DI LARGHE INTESE SOCIALISTI-LIBERALI, O UN ESECUTIVO TECNICO



Il duello televisivo tra Gabriel Attal e Jordan Bardella, a detta di tutti gli osservatori, ha avuto un vincitore chiaro: il premier macroniano ha avuto la meglio di fronte al giovane galletto coccodè di Marine Le Pen.

Attal ha stracciato l’avversario argomentando in maniera strutturata le sue ragioni e riuscendo a far sembrare i suoi competitor (oltre a Bardella, c’era Manuel Bompard, del Nuovo fronte popolare) dei volenterosi ma improvvisati.

Il politologo Jacques Attali sostiene che il 7 luglio, giorno del ballottaggio, all’80% non ci sarà nessun vincitore.

Il Rassemblement National avrà più deputati, ma non la maggioranza assoluta.

I liberali di Macron dovranno convincersi a coabitare con la sinistra di Hollande e Glucksmann, che si sono alleati con “l’estremista” Melenchon.

Dunque, la prospettiva più credibile, al momento, sono le larghe intese tra socialisti e liberali, o un governo tecnico.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Giugno 26th, 2024 at 20:50 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.