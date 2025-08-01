È STATA LEI A TALLONARE “MAD VLAD”, RICEVENDO IN CAMBIO UN GESTO DI STIZZA… GIÀ NEL 2021 AVEVA AFFRONTATO PUTIN, CHIEDENDOGLI PERCHÉ I SUOI OPPOSITORI FOSSERO TUTTI MORTI, IMPRIGIONATI O AVVELENATI

Al vertice di Anchorage, in Alaska, ha chiesto a Vladimir Putin: «Smetterà di uccidere civili?». Il presidente russo, fermo accanto a Trump sul tappeto rosso, si tocca l’orecchio, fa segno di non sentire.

E così anche la domanda di Rachel Scott, classe 1993, corrispondente politica senior di Abc e conduttrice di una striscia di notizie su Disney+, si è persa, insieme ad altre due: «Presidente Putin, accetterete un cessate il fuoco?» e ancora, «Mr Putin, avete sottostimato l’Ucraina?», rimaste tutte sempre risposta

Ma non è finita lì. Presente anche dentro alla sale per il vertice

dove sono stati fatti accomodare i due leader, ci riprova: «Mr Putin, si impegnerà a non uccidere più civili?», chiede insieme alle domande di altri colleghi. Ma anche in quel caso, nessuno tra il leader russo e quello americano risponde.

Non è la prima volta che una domanda di Rachel Scott fa discutere. La più recente risale a maggio. Durante una conferenza stampa con il presidente Usa Donald Trump, aveva chiesto se gli paresse opportuno accettare dal Qatar il «dono» addirittura dell’aereo presidenziale. Trump aveva risposto: «Penso sia stato un gesto molto generoso e l’ho apprezzato molto. Non sarei mai uno che rifiuta quel tipo di offerta».

(da agenzie)