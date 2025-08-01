COMPRESA LEI, CHE HA APPENA DATO DELLA “FALSA CRISITIANA BUGIARDA E TROIA” ALL’ALTRA COMPLOTTARA “MAGA”, MARJORIE TAYLOR GREENE



L’attivista di estrema destra Laura Loomer ha lanciato una cupa previsione sul futuro del Partito Repubblicano una volta che il presidente Donald Trump avrà concluso il suo secondo mandato.

In un post su X, Loomer — definita da alcuni come uno “strumento” del presidente — ha scritto di non credere che il GOP “sopravvivrà al post-Trump”.

“Ci sono troppe personalità in conflitto che cercano di contendersi il mantello del MAGA, e nessuna di loro ha ciò che serve per essere il successore di Trump”, ha affermato.“Stiamo

assistendo alla fine di un futuro movimento post-MAGA così come lo conosciamo, perché tutti quelli all’interno del ‘grande tendone’ che il GOP ci ha imposto si rendono conto di odiarsi a vicenda”, ha proseguito.

Il post di Loomer arriva mentre si trova al centro di una dura polemica con la deputata Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), un’altra stretta alleata di Trump.

La disputa tra le due è esplosa dopo che Loomer ha criticato l’Esercito per aver onorato con la Medaglia d’Onore Florent Groberg, che aveva salvato la vita di commilitoni da un attentatore suicida in Afghanistan, riportando gravi ferite.

Loomer ha sostenuto che Groberg fosse un democratico che “ha fatto campagna contro Trump” e ha aggiunto che non era un “soldato nato negli Stati Uniti”, nonostante Groberg fosse stato naturalizzato nel 2001. Greene ha replicato lunedì definendola una “codarda” e dicendo che non ha “ZERO rispetto o reverenza neanche per le persone più eroiche d’America”.

Gli attacchi, tuttavia, sono rapidamente diventati personali. Loomer ha definito Greene una “falsa cristiana bugiarda e troia” e “probabilmente la cogliona più stupida del Congresso”, dopo che la parlamentare aveva detto che “lei si rivolta in modo psicotico contro tutti”, compresi i più convinti sostenitori di Trump.

“Come ho già detto, le affermazioni di @RepMTG su di me ieri su X sono completamente squilibrate, ingannevoli e radicatenella gelosia”, ha scritto Loomer martedì, aggiungendo: “Ha iniziato a odiarmi non appena ho cominciato a ricevere riconoscimenti per il mio lavoro a sostegno di Trump. È in quel momento che è passata dal chiamarmi amica al definirmi una spia straniera”.

La sua previsione ha suscitato reazioni contrastanti sui social media — con molti che hanno indicato il vicepresidente JD Vance come possibile successore.

“Odio davvero vedere queste lotte interne, mi rattristano, anche se capisco la passione da entrambe le parti”, ha commentato un utente, aggiungendo che Vance “mi ha piacevolmente sorpreso più di chiunque altro nell’amministrazione Trump…”.

Un altro ha chiesto: “Se qualcuno può farcela, è JD Vance. Non sei d’accordo?”.

La scorsa settimana Trump aveva descritto Vance come il prossimo “più probabile” leader del GOP. Vance è stato indicato come potenziale candidato per le presidenziali del 2028, con numerosi sondaggi recenti che lo vedono come il chiaro favorito all’interno del Partito Repubblicano.

Da quando Trump è entrato in carica, Loomer ha sfruttato la sua visibilità sui social media per smascherare figure dell’amministrazione che considera sleali, scavando nei loro vecchi post e controllando le donazioni politiche passate.

Rachel Cohen

per www.nj.com

This entry was posted on sabato, Agosto 16th, 2025 at 20:13 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.