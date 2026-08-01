“NOI SIAMO LA QUINTESSENZA DELLA PATRIA, SIAMO LA QUINTESSENZA DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE SU CUI AVETE GIURATO, CHE SONO STATI SCRITTI GRAZIE AL SANGUE VERSATO DA MILIONI DI PERSONE PRIMA DI NOI” … POI IL RICHIAMO AI GIOVANI MILITARI: “LA PACE NON È PIÙ SCONTATA”

Il generale Carmine Masiello non cita direttamente Gianni Alemanno, ma il riferimento alle sue parole appare evidente. Dal palco della caserma “Emidio Clementi” di Ascoli Piceno, il capo di Stato maggiore dell’Esercito ha risposto a chi, nei giorni scorsi, aveva accostato la Folgore alla storia e all’identità della destra italiana.

Masiello riprende proprio il termine utilizzato da Alemanno, “quintessenza”, per respingere qualsiasi tentativo di associare un reparto militare a una parte politica.

“Ho sentito qualche giorno fa qualcuno che, parlando di un’unità dell’Esercito, la definiva quintessenza di una parte politica”, ha ricordato il generale durante il giuramento dei Volontari in Ferma Iniziale del primo blocco 2026.

La risposta è netta: “Quell’unità dell’Esercito, come tutto l’Esercito, non è quintessenza di nessuno. Noi siamo la quintessenza della Patria, siamo la quintessenza dei valori della Costituzione su cui avete giurato, che sono stati scritti grazie al sangue versato da milioni di persone prima di noi”.

Un intervento che, pur senza pronunciare il nome di Alemanno né quello della Folgore, assume il significato di una replica istituzionale. Le tradizioni e la storia dei reparti militari, nel messaggio di Masiello, non possono essere utilizzate come simboli di appartenenza partitica: l’Esercito serve la Repubblica e rappresenta l’intera comunità nazionale.

Il tema attraversa tutto il discorso pronunciato davanti ai giovani volontari e alle loro famiglie. Per Masiello, la parola Patria deve essere sottratta alle contrapposizioni politiche e ideologiche.

“La Patria non è un concetto politico, non è un concetto partitico, non è un concetto ideologico”, ha sottolineato. Difenderla significa proteggere “uno stile di vita costruito sul sacrificio di milioni di italiani” e rispettare un dovere scolpito nella Costituzione.

Un dovere che non si fonda “sulle esclusioni né sulle divisioni”, ma sul senso di appartenenza a una collettività “che sa chi è, sa da dove viene e soprattutto sa dove vuole andare”. E che non può essere costruito attraverso “il tornaconto, la convenienza, la polemica o il pregiudizio”.

(da agenzie)