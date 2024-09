MARINA FA SAPERE CHE SI È TRATTATO DI “UN INCONTRO DI CORTESIA PIANIFICATO DA TEMPO, OLTRE CHE UN’OCCASIONE DI CONOSCENZA RECIPROCA”… PROVE SALOTTIERE PER UN GOVERNO PD/FORZA ITALIA, CHE RIMANDI A CASA I “DESTRONZI” DEL COLLE OPPIO



Mario Draghi, secondo quanto apprende l’ANSA, lo scorso mercoledì 11 settembre, è stato ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione milanese.

L’ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta.

Un portavoce di Marina Berlusconi, interpellato dall’ANSA, ha definito quello di Marina Berlusconi con Mario Draghi “un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un’occasione di conoscenza reciproca”.

“Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la Presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore”, ha aggiunto il portavoce.

(da agenzie)

