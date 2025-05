E LA “PONTIERA” GIORGIA? COME MAI NON È STATA MANCO CONSIDERATA PER LA CHIAMATA? NON ERA UN “PARTNER STRATEGICO ASSOLUTAMENTE DA COINVOLGERE”?



Germania, Francia e Gran Bretagna vogliono sentire il presidente americano Donald Trump prima della sua telefonata domani con Vladimir Putin. A riferirlo e’ stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a margine della cerimonia per l’intronizzazione di Leone XIV

Con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Kei Starmer “abbiamo concordato di sentire nuovamente il presidente americano per preparare questa discussione”, ha spiegato.

Di questo, ha riferito, ha discusso anche con il segretario di Stato americano, Marc Rubio.

Fonti del governo tedesco hanno spiegato che alla telefonata avrebbe dovuto partecipare anche il primo ministro polacco Donald Tusk, che pero’ ha rinunciato visti gli impegni legati alle elezioni presidenziali di oggi.

(da agenzie)

