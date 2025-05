IL SECONDO TURNO IL PRIMO GIUGNO



Tutto come previsto, secondo gli exit poll del quotidiano Gazeta Wyborcza. Si andrà al ballottaggio nelle presidenziali polacche, con i due candidati principali, l’europeista Rafal Trzaskowski e il conservatore Karol Nawrocki, che nei sondaggi all’uscita delle urne ottengono entrambi circa il 30% delle preferenze. Ma rispetto ai sondaggi della vigilia Nawrocki avrebbe ottenuto un risultato assai migliore delle attese (era previsto un 23%) mentre Trzaskowski era dato al 32%.

La Polonia deve scegliere il successore di Andrzej Duda, presidente del Paese dal 2015 che, giunto al termine del secondo mandato, non poteva correre per il

terzo. Trzaskowski, sindaco di Varsavia, era sostenuto dal partito di governo Coalizione civica del primo ministro Donald Tusk.

Inseguiva il candidato di estrema destra Slawomir Mentzen a cui alla vigilia era attribuito il 14% e secondo gli exit arriverebbe al 15%.

Proprio gli elettori di Mentzen potrebbero essere cruciali nel secondo turno, se dessero il proprio appoggio a Nawrocki. Infatti il candidato del PiS si è subito appellato agli elettori dell’ultradestra per “salvare la Polonia” ed “evitare che Tusk (il premier, ndr) ottenga tutto il potere”. E Trzaskowski ha bollato Nawrocki come candidato “radicale”.

(da agenzie)

