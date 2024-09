LA CROCE ROSSA LANCIA L’ALLARME



Torna l’emergenza migranti con numeri da paura: mille sbarchi in due giorni a Lampedusa, Roccella e Crotone.

Solo nelle ultime ore altri 101 migranti sono giunti sull’isola con tre imbarcazioni. Il primo gruppo, composto da 49 (5 donne e 5 minori) siriani e palestinesi, è riuscito ad arrivare direttamente sugli scogli di Cala Spugne. A intercettare i migranti sono stati i militari della guardia di finanza che hanno anche sequestrato il barcone di 10 metri salpato da Tripoli in Libia. Il gruppo ha pagato 5mila dollari a testa per la traversata.

La motovedetta G212 delle fiamme gialle ha invece agganciato, nelle acque antistanti all’isola, due natanti con a bordo 42 (3 minori) bengalesi, egiziani e siriani e 10 tunisini, salpati rispettivamente da Tajoura in Libia e Bengardene in Tunisia. Salgono ad 8, con un totale di 367 migranti, gli sbarchi a Lampedusa a partire da mezzanotte.

La Croce Rossa torna a lanciare l’allarme attraverso le parole di Rosario Velastro: «I numeri sono importanti ma lo sono ancor di più le vite delle persone migranti che partono da lontano per raggiungere le nostre coste. Dietro la scelta di un viaggio, a volte disperato, reso difficile dalla distanza, da condizioni meteo proibitive, ci sono gravi crisi dei nostri giorni. Crisi sociali, economiche, sanitarie, climatiche, guerre. I media spesso ci impongono la logica dei numeri, dei flussi, dei fenomeni, delle emergenze, mettendo in secondo piano le ragioni di queste pericolose traversate, le condizioni che spingono migliaia di persone ad abbandonare la propria terra e i propri cari, le proprie radici».

E proprio in queste ore tredici cadaveri provenienti dall’Africa sub-sahariana sono stati ritrovati al largo della costa orientale della Tunisia, a conferma dell’intensificarsi delle partenze.

Lo ha annunciato Farid Ben Jha, portavoce della procura di Mahdia e Monastir, aggiungendo che i cadaveri, tutti uomini, sono stati avvistati da un’unità della guardia costiera al largo delle città di Chebba e Salakta. È stata aperta un’indagine giudiziaria per determinare le circostanze del loro annegamento, ha detto il portavoce, senza ulteriori dettagli

(da La Stampa)

