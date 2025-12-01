“VEDERE PERSONE DI TUTTO IL MONDO SEDUTE A TAVOLA, UNA ACCANTO ALL’ALTRA, E’ IL MESSAGGIO PIU’ POTENTE CHE SI POSSA DARE IL GIORNO DI NATALE”



Mattinata di Natale all’insegna della solidarietà per la sindaca di Genova Silvia Salis, che oggi ha portato gli auguri di buon Natale della città agli ospiti e ai volontari dei tradizionali pranzi organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio.

Due le sedi coinvolte: il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, dove era presente anche l’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Nel corso della visita, la sindaca ha voluto ringraziare pubblicamente la Comunità di Sant’Egidio e i suoi volontari per l’impegno quotidiano a favore delle persone più fragili. “Grazie Sant’Egidio – ha affermato la sindaca – e lo dico con un po’ di imbarazzo. L’imbarazzo che le istituzioni e la politica devono avere di fronte alla forza di questi volontari e al lavoro che fanno per coprire il vuoto che c’è tra dove arrivano le istituzioni e dove ci sarebbe bisogno veramente di arrivare. Dobbiamo fare sempre di più per sostenervi”.

Salis ha poi condiviso l’emozione per la partecipazione al suo primo pranzo di Natale con Sant’Egidio: “Le immagini di questa mattina le porterò sempre nel cuore: è è il primo pranzo di Natale di Sant’Egidio a cui partecipo e vedere una chiesa e Palazzo Ducale con persone di tutto il mondo sedute a tavola una di fianco all’altra credo che sia il messaggio più potente che si possa dare nel giorno di Natale”.

Un momento che, secondo la sindaca, restituisce l’immagine di una città capace di accogliere e includere. “Genova dimostra

ancora una volta di avere un’infrastruttura solidale incredibile. E in questi momenti mi sento ancora più orgogliosa di essere la sindaca di questa splendida città. Buon Natale e che tutti possano passare una bellissima giornata insieme”.

