LA REPLICA DI CONTE E’ FIN TROPPO FACILE: “NON SI PERMETTA, NOI RESTITUIAMO AGLI ITALIANI 100 MILIONI DAGLI STIPENDI. È UNA VERGOGNA LA PROPOSTA DI 7MILA EURO IN PIU’ AL MESE PER I MINISTRI”



“Prendo atto che per alcuni colleghi dell’opposizione lo stipendio dei parlamentari troppo alto per un ministro bisognerebbe essere conseguenti nelle proposte che poi si fanno” ma “eviterei di farmi dare lezioni particolarmente dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché è possibile che questa norma non vada bene ma detto da quelli che hanno speso soldi degli italiani per dare 300 mila euro degli italiani a Beppe Grillo anche no”.

Giorgia Meloni sempre più nervosa in sede di replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo a proposito dell’emendamento alla manovra. “Sì, sono soldi pubblici quelli che prendono i gruppi parlamentari e i partiti e quindi gli avete dato soldi pubblici”.

La replica di Conte

“Avete provato a raddoppiare i finanziamenti ai partiti ed eravate in buona compagnia. Il vostro obiettivo non è combattere le disuguaglianze, ma combattere nel Consiglio dei ministri per ministri e sottosegretari. È una vergogna la proposta di 7 mila euro in più al mese. Sono 5 volte lo stipendio di un’insegnante. Ma come vi permettete? E dice a noi che non accetta lezioni dal M5s? Noi da anni restituiamo cento milioni alla collettività, tagliandoci gli stipendi”.

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

(da agenzie)

