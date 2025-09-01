LA GIORNALIERA FIGURA DI MERDA, I VERTICI DEL COMITATO OLIMPICO METTENO PER ISCRITTO IL LORO DISAPPUNTO ALLA MELONI



La presidente del Cio Kirsty Coventry: «Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport ma ci saranno degli incontri»

Una lettera in cui si esprime «disappunto» per non aver incontrato in questi giorni esponenti del governo italiano è stata inviata – secondo quanto riporta l’ANSA in ambienti olimpici – dai vertici del Cio al ministero dello Sport. A Milano si è appena svolta la conferenza stampa di chiusura del Comitato Esecutivo del Cio con la presidente Kirsty Coventry, nella quale ha affermato di «non vedere l’ora di conoscere i risultati degli

incontri» in programma «la prossima settimana».Ieri la presidente del Cio Kirsty Coventry ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano. Ad accompagnarla in delegazione, tra gli altri, la star del nuoto Federica Pellegrini, Valentina Marchei, ex pattinatrice artistica su ghiaccio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, ovvero presidente e ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 e Christophe Dubi, direttore esecutivo del Cio. Ma ad accogliere il gruppo sembra, secondo la missiva, non ci sia stato nessun esponente da Palazzo Chigi. Uno sgarbo che ha irritato ambienti olimpici.

Coventry: «Non ho conosciuto nessuno del governo o del ministero dello sport»

«Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport. I membri del Comitato Esecutivo avranno incontri con loro nella settimana prossima. Non vedo l’ora di conoscere i risultati. Ma abbiamo avuto ottime comunicazioni nella scorsa settimana», ha poi dichiarato il presidente del Cio, Kirsty Coventry, durante la conferenza stampa dopo la riunione del Comitato Esecutivo svolto a Milano. «Ho invece incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: mi ha colpito il loro entusiasmo».

