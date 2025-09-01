DIETRO IL GESTO C’È LA GRATITUDINE PER LE INTERVISTE SDRAIATE CHE LA 58ENNE DI ORIGINI ITALIANE HA FATTO ALLA SORA GIORGIA? – IL MESSAGGIO AI CONSERVATORI A STELLE E STRISCE: L’ITALIA SOSTIENE CHI SI SCHIERA CON TRUMP. UN RICONOSCIMENTO CHE SA DI POLITICA, DI SPETTACOLO E DI STRATEGIA



Un regalo spedito Oltreoceano, senza dazi né dogane. Non per Donald Trump, ma quasi. Sul biglietto – per l’occasione inserito nel comunicato di Palazzo Chigi che ne dà annuncio – c’è infatti il nome di una delle sue cantrici più fedeli: Maria Bartiromo.

Il governo italiano ha proposto al Presidente della Repubblica di riconoscere la cittadinanza «per meriti speciali» alla giornalista di Fox News, paladina dei repubblicani più oltranzisti e fedele sponda del tycoon anche nelle ore folli del 6 gennaio a Capitol Hill.

Nipote di immigrati di Agrigento e Nocera Inferiore, Bartiromo è cresciuta a Brooklyn tra tavoli e fornelli del ristorante di famiglia, il “Rex Manor”, prima di scalare le vette della notorietà televisiva. Da CNN a CNBC, fino alla consacrazione a Fox News, dove la 58enne è ora volto di punta e intervistatrice dei più importanti politici che sbarcano negli Usa.

Giorgia Meloni, ad esempio, l’ha incontrata due volte negli ultimi anni. Dietro il gesto dell’esecutivo, certo, c’è l’omaggio alle radici italiane e il «contributo significativo» ai rapporti

Roma-Washington offerto da Bartiromo. Ma – tra le righe – pare esserci anche un messaggio sottile ai conservatori a stelle e strisce: l’Italia sostiene chi si schiera accanto al tycoon. Un riconoscimento che sa di politica, di spettacolo e di strategia.

(da La Stampa)

This entry was posted on venerdì, Settembre 19th, 2025 at 20:31 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.