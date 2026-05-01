“IL MINISTRO GIULI È STATO IMPLICATO IN UNA SERIE DI GAFFE, DALLA CONTROVERSIA SUL RITORNO DELLA RUSSIA ALLA BIENNALE DI VENEZIA ALLA NOMINA DELL’ALLEATA DI MELONI, BEATRICE VENEZI, A DIRETTRICE D’ORCHESTRA DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA. L’IMMAGINE NON È POSITIVA PER MELONI, CHE, DOPO LA BRUCIANTE SCONFITTA AL REFERENDUM DI MARZO, STA CERCANDO DI RIMETTERE IN SESTO IL PARTITO IN TEMPO PER LE ELEZIONI DEL PROSSIMO ANNO



Un ricercatore italiano dell’Università di Cambridge, Giulio Regeni, è scomparso al Cairo nel gennaio 2016. Il suo corpo mutilato è stato ritrovato nove giorni dopo in un fossato. L’autopsia ha rivelato estesi segni di tortura. A dieci anni dalla morte di Regeni, le autorità egiziane non sono riuscite a rendere giustizia e i governi italiani che si sono succeduti sono stati criticati per non aver fatto abbastanza per spingere il Cairo a far progredire il caso.

Nell’ultimo episodio della saga, il governo di Giorgia Meloni è stato denunciato dalla stampa dopo che una commissione ha scelto di assegnare finanziamenti statali a un documentario che esplora gli eventi che circondano la morte di Regeni.

In risposta, Alessandro Giuli, il ministro della Cultura, ha licenziato domenica due dei suoi collaboratori più stretti.

Emanuele Merlino era a capo della segreteria tecnica del ministero ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. Giuli è stato implicato in una serie di gaffe, dalla controversia sul ritorno della Russia alla Biennale di Venezia alla nomina dell’alleata di Meloni, Beatrice Venezi, a direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. L’immagine non è positiva per Meloni, che, dopo la bruciante sconfitta al referendum di marzo, sta cercando di rimettere in sesto il partito in tempo per le elezioni del prossimo anno.

“Sebbene sia molto rispettata all’estero, internamente le cose potrebbero sembrare andare a rotoli”, ha affermato Daniele Alberta, professore di scienze politiche all’Università del Surrey.

“Nel tempo, è l’erosione della sua reputazione a essere dannosa”. Il film Giulio Regeni, diretto da Simone Manetti e con la partecipazione sullo schermo dei genitori di Regeni, è stato proiettato nelle sale cinematografiche italiane per tre giorni a febbraio. Con un budget di 328.000 euro, la società di produzione ha richiesto 131.000 euro di finanziamenti pubblici. Tuttavia, un comitato indipendente di 15 membri nominato dal ministero per assegnare 14 milioni di euro di sovvenzioni non ha ritenuto… ammissibile.

La decisione ha provocato un’ondata di proteste pubbliche ed Elly Schlein, leader del Partito Democratico all’opposizione, ha chiesto a Giuli di chiarire la decisione. Almeno tre membri della commissione si sono dimessi, citando disaccordo con l’esito.

Il Post, un giornale online, ha affermato che non era “sorprendente” che il film

avesse ottenuto un punteggio mediocre nella gara a punti, che privilegiava l’originalità e la qualità della sceneggiatura sopra ogni altra cosa.

Ciononostante, Giuli ha ammesso il fallimento la scorsa settimana. Giuli ha licenziato Merlino per la vicenda Regeni, è stato riportato dai media italiani, e Proietti è stata licenziata perché non si era presentata all’aeroporto per la missione di Giuli a New York a marzo, aggrava la crisi nel ministero dell’arte di Meloni durante il quale ha raccolto un dipinto dal Museo Maxxi di Roma nel 2022 e Antonello da Messina il ministero era stato nominato ministro da Meloni due acquistati per quasi 15 milioni di dollari, anni dopo.

Sandro Ruotolo, responsabile della cultura del Partito Democratico ha affermato che i licenziamenti, tra cui numerosi scandali, hanno mostrato che il governo era “nel caos tra guerre interne e rese dei conti”, Lorenzo Castellani, politologo dell’Università Luiss di Roma, ha dichiarato:

“Con la sconfitta referendaria e le elezioni che si avvicinano, le cose si fanno più complicate”. Fabio Vittorini, professore di media all’Università IULM di Milano, ha detto al Times che i licenziamenti riflettevano un modello di scarso giudizio seguito da… Fanno un pasticcio, sperano… e poi, quando il danno viene alla luce, eliminano le persone.”

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Maggio 12th, 2026 at 21:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.